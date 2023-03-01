Россияне нервно ищут резервы для пополнения — Маляр о ситуации под Бахмутом и целях врага

Бахмутское направление очень важно как для украинских сил, так и для российских захватчиков. Недавно туда ездил с инспекцией командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала ведущему телемарафона Вадиму Карпьяку, какими были результаты этой поездки, что сейчас происходит под Бахмутом и какие главные задачи России.

Ситуация на Бахмутском направлении

С января на Бахмутском направлении идет наступление россиян. Враг стягивает туда подразделения ЧВК Вагнер.

Сейчас также смотрят

Сейчас эпицентр боевых действий — Бахмут. Мы наблюдаем это уже несколько месяцев. Враг сконцентрировал там ключевые свои усилия, потому что у них есть цель выйти на границы Донецкой области, — говорит Маляр.

Генерал-полковник Сырский проехал весь Бахмут для того, чтобы увидеть, какая ситуация сейчас на передовой, что может мешать обороне, а что может улучшить ситуацию.

Результатами поездки стали важные решения, в частности, о перемещении дополнительных подразделений. Но не обо всем можно говорить публично.

Несмотря на то, что там серьезные бои, очень горячие и ожесточенные, несмотря на то, что враг там сильный и по численности доминирует, к сожалению, но потери у врага очень высокие, значительно выше наших, — комментирует Маляр.

Цель россиян в Украине

По словам Маляр, в целом следует понимать, что россияне не оставляют свою цель захватить и разрушить всю Украину. Но теперь враг решил действовать раздельно в регионах.

Это можно видеть по наступлению захватчиков только на Востоке по нескольким направлениям. Задача российских сил — в марте выйти на границы Донецкой области.

Единственное, что их сейчас останавливает — это истощение. Они нервно ищут резервы для пополнения.

К примеру, они пытаются запустить в мощном режиме свое военное производство. Они ищут контакты с государствами, готовыми тайком помогать им с вооружением, — отмечает заместитель министра.

В Бахмуте остаются до пяти тысяч мирных людей, которые выживают под непрерывными обстрелами. Смотри, какая ситуация сейчас в Бахмуте без света, воды и связи.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.