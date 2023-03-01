Украина

Россияне нервно ищут резервы для пополнения — Маляр о ситуации под Бахмутом и целях врага

Елена Яковлева, редактор сайта 01 марта 2023, 11:00
Ситуація в Бахмуті 01.03.2023 - Ганна Маляр про бої за місто

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