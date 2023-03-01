Продолжаются атаки на пяти направлениях: карта боевых действий в Украине 1 марта в режиме онлайн

Ожесточенные дебаты между адскими сражениями на карте боевых действий. Их участники не так охотно рассказывают, что происходит на поле боя, и еще меньше желания имеют раскрывать все секреты своих разговоров.
Кто-то вспоминает свою семью, которую решил оберегать на фронте. Некоторым нравится больше рассказывать шутки. Некоторые просто молчат, ведь кто-то должен не только слушать ход разговора, но и быть настороже.
Каждый выбирает то, что ему поближе. Однако каждое утро, каждый день и каждую ночь все как один делают выбор — защищать независимость своей страны и своего народа.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что захваченное российское военное пособие свидетельствует о том, что российские силы внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать текущие ограничения боеспособности в свете продолжающихся наступательных неудач.
В пособии говорится, что российские войска пытаются взять на вооружение меньшие и более ловкие общевойсковые формирования, чем использовались ранее во время войны.
Тактика штурмового отряда говорит о том, что российские военные, возможно, пытаются институционализировать тактику, использованную группой Вагнера в Бахмуте с маргинальным тактическим эффектом.
В то же время, отмечается, что российские войска продолжают тратить свои и без того ограниченные запасы высокоточных боеприпасов.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что РФ продолжает основные усилия сосредоточиваться на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В течение суток противник нанес ракетный и два авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
В течение суток противник нанес ракетный и два авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.
В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка Черниговской области, Рожковичи, Бачевск, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфине Сумской области, Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Лукьяновцы, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области. Удачи не имел.
Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области.
Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Майорск и Железное.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области.
Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществляет артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.
Пострадали, в частности, Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка в Запорожской области, а также Зеленовка Херсонской области и Херсон.
В Энергодаре Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, через ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды в дома.
В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков являються транспортные средства.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в свою очередь поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Также раньше мы рассказывали, почему коллаборанты из Херсона бегут в Крым и о чем это свидетельствует.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!