Тревога с Южного направления: почему коллаборанты из Херсона бегут в Крым и о чем это свидетельствует

Когда-то этот полуостров был синонимом покоя и оставался родным домом как для крымских татар, так и для многих этнических украинцев. Но с 2014 года там идет битва между оккупантами и местным населением, которое стремится вернуться под контроль Украины.

Год назад снова все чаще стали появляться разговоры о возвращении ВСУ на территорию Крыма и его освобождении от захватчиков. А уже сейчас оккупанты начали бежать из Херсонской области и готовить оборонительные укрепления. Может ли это свидетельствовать о приближении долгожданного освобождения Крыма?

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире марафона Єдині новини рассказал о том, что реально происходит сейчас в Крыму и Херсонской области, а также о возможных путях реинтеграции полуострова после деоккупации.

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Действительно ли оккупанты и коллаборанты бегут из Херсонской области

Некоторые коллаборанты, осуществлявшие управление в Херсонской области, прибыли в Крым. Но мы не можем подтвердить их количество.

Жители Крыма говорят о том, что якобы эвакуируется Херсонская область.

Почему оккупанты возводят оборонные сооружения в Крыму

На севере Крыма возводятся фортификационные сооружения. Поэтому можно говорить, что оккупанты готовятся к наступлению ВСУ, которое имеет целью дальнейшее освобождение Херсонской области и Крыма.

Люди очень взволнованы в районах Крыма, приближенных к Херсонской области, где сейчас строятся укрепления. Это касается как тех людей, которые ждут украинские войска и остаются преданными нашему государству, так и тем, кто был проводником оккупантов.

Однако местные оккупационные власти проводят тотальную пропаганду для того, чтобы заверить людей в Крыму, что РФ никогда не отдаст полуостров и якобы международное сообщество будет вынуждено согласиться с этим.

Население реагирует на возможность приближения момента освобождения Крыма по-разному. Настроения зависят от того, какие у них ожидания.

Для нас самое главное — это крымские татары и этнические украинцы, которые остаются преданными Украине.

Важно, чтобы они осознавали, что происходит, как вести себя, как встречать украинскую армию, как ей помогать, когда уже первые подразделения ВСУ будут входить в Крым.

Почему оккупанты пытаются забрать с собой местных из Херсона

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире марафона Єдині новини объясняет, что захватчики не изменили свою тактику и ведут себя так же, как перед бегством из Херсона.

Они выводят технику из населенного пункта, обстреливают его, потом возвращаются и рассказывают, что там опасно и нужно выезжать. Таким образом оккупанты пытаются сагитировать мирное население уехать с собой, потому что привыкли прятаться именно за гражданскими спинами.

Российские захватчики начали уезжать, потому что вокруг них формируется ситуация, воспринимаемая ими как тревожная. Им от нашей контрбатарейной работы неспокойно.

Но нужно понимать, что ВСУ не бьет по жилым домам и проживающим там. Тщательно собирается информация и четко определяются места скопления окупантов. И только тогда наносятся удары.

Так удается уничтожать конкретные блиндажи, наблюдательные пункты, склады с боеприпасами так, чтобы при этом не пострадало мирное население. Поэтому оккупанты усиливают со своей стороны давление на мирное население, поскольку понимают, что движение сопротивления очень мощное.

Общая ситуация с расположением войска характеризуется тем, что на отдаленных рубежах они обустраивают все больше оборонительных сооружений.

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