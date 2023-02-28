Тривога з Південного напрямку: чому колаборанти з Херсонщини тікають до Криму та про що це свідчить

Колись цей півострів був синонімом спокою та залишався рідною домівкою як для кримських татар, так і для багатьох етнічних українців. Та з 2014 року там триває битва між окупантами та місцевим населенням, яке прагне повернутись під контроль України.

Рік тому знову все частіше почали з’являтись розмови про повернення ЗСУ на територію Криму та його звільнення від загарбників. А вже зараз окупанти почали тікати з Херсонської області та готувати оборонні укріплення. Чи може це свідчити про наближення довгоочікуваного звільнення Криму?

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі марафону Єдині новини розповів про те, що реально відбувається нині в Криму та на Херсонщині, а також про ймовірні шляхи реінтеграції півострова після деокупації.

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Жителі Криму говорять про те, що нібито евакуюється Херсонська область.

Чому окупанти зводять оборонні споруди в Криму

На півночі Криму зводяться фортифікаційні споруди. Тому можна говорити, що окупанти готуються до наступу ЗСУ, який має на меті подальше звільнення Херсонської області та Криму.

Люди дуже схвильовані в районах Криму, що наближені до Херсонської області, де зараз будуються укріплення. Це стосується як тих людей, які очікують українські війська та які залишаються відданими нашій державі, так і тих, що є провідниками окупантів.

Проте місцева окупаційна влада проводить тотальну пропаганду для того, щоб запевнити людей в Криму, що мовляв РФ ніколи не віддасть півострів і нібито міжнародна спільнота буде вимушена погодитись з цим.

Населення реагує на можливість наближення моменту звільнення Криму по-різному. Настрої залежать від того, які у них очікування.

Для нас найголовніше — це кримські татари та етнічні українці, які залишаються відданими Україні.

Важливо, щоб вони усвідомлювали, що відбувається, як себе поводити, як зустрічати українську армію, як їй допомагати, коли вже перші підрозділи ЗСУ будуть входити в Крим.

Чому окупанти намагається забрати з собою місцевих з Херсонщини

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі марафону Єдині новини пояснює, що загарбники не змінили свою тактику та поводяться так само, як і перед втечею з Херсону.

Вони виводять техніку з населеного пункту, обстрілюють його, а потім повертаються та розповідають, що там небезпечно та потрібно виїжджати. Таким чином окупанти намагаються загітувати мирне населення поїхати з собою, тому що звикли ховатись саме за спинами цивільних.

Російські загарбники почали виїжджати, тому що навколо них формується ситуація, яка сприймається ними як тривожна. Їм від нашої контрбатарейної роботи неспокійно.

Та потрібно розуміти, що ЗСУ не б’є по житлових будинках та тих, хто проживає там. Ретельно збирається інформація та чітко визначаються місця скупчення окупантів. І тільки тоді наносяться удари.

Так вдається знищувати конкретні бліндажі, спостережні пункти, склади з боєприпасами так, щоб при цьому не постраждало мирне населення. Через це окупанти посилюють зі свого боку тиск на мирне населення, оскільки розуміють, що рух спротиву дуже потужний.

Загальна ситуація щодо розташування війська характеризується тим, що на віддалених рубежах вони облаштовують все більше оборонних споруд.

Раніше Вікна поспілкувалися з українською кримськотатарською правозахисницею, громадською діячкою, волонтеркою та постійною представницею президента України в АР Крим про окупацію з 2014 року та якою має бути політична кампанія України після звільнення півострова. Читай інтерв’ю з Тамілою Ташевою про кримський спротив у 2014 та сучасні події.

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