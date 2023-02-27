Український прапор та підірвана залізниця — діяльність українських партизанів у Криму та як до них долучитися

Український Крим обов’язково повернеться додому. Те, що люди чинять спротив окупантам і чекають Україну, доводить український прапор, який замайорів у Севастополі. На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну (24 лютого — ред.) невідомі вивісили прапор України на арках на Графській пристані міста.

Український Центр національного спротиву також повідомив про диверсію, вчинену партизанами на залізниці в Криму.

Речник Центру національного спротиву та боєць Сил спеціальних операцій розповів під час телемарафону про діяльність українських партизанів на півострові.

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Як росіяни відреагували на диверсію на залізниці

За його словами, росіяни, як завжди, почали вдавати, що нічого не відбувається. Вони почали вигадувати нову брехню й казати, що пошкодження на залізниці в Криму були від вантажного потяга.

— Після того як в мережі з’явилися фото пошкоджень, вони (росіяни — ред.) зрозуміли, що така легенда не підійде. Бо там видно, що немає шматка колії. Тому вони кажуть, що є відрізаний шматок залізниці, але не кажуть, що це диверсія, — розповідає боєць.

Він каже, що росіяни акцентують на побутовому злочині — хтось вкрав шматок залізниці, щоб отримати кошти. Але насправді зрозуміло, хто це робить, і це продовжуватиметься.

Це наше підпілля, яке розгортається в Криму, — наголошує речник.

Росіяни не мають підтримки серед цивільних

За його словами, Центр національного спротиву фіксує, що люди не хочуть бути під російською окупацією та чекають звільнення Криму.

— Минулого року в Криму Кремлем була проведена низка досліджень. Зрозуміли, що ніхто не ставатиме на бік Росії під час боїв за Крим. Це велика проблема для Москви.

Вони розуміють, що жодної підтримки серед цивільного населення немає, — повідомляє боєць.

Як доєднатися до сил спротиву в Криму

— Ставити VPN на мобільний телефон. Заходити на сайт Центру національного спротиву та читати методички, як саме можна доєднатися до руху спротиву, та вибрати свою позицію. Бо кожен може чинити спротив на своєму місці, — акцентує речник.

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