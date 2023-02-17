В’язниця для кримських татар — росіяни посилюють репресії проти проукраїнських людей у Криму

Масу нових підозр цього року пред’явила окупаційна влада жителям Криму і, зокрема, кримським татарам за підтримку України.

Нині півострів перетворився фактично на в’язницю для патріотичних людей із новоокупованих територій. Та й примусова мобілізація Путіна Крим не оминула.

Хто не хоче воювати — виїхав або постійно міняє адреси. Окупаційна влада відчуває подих Збройних сил України, а тому посилює репресії й копає траншеї.

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ФСБ дала вказівку перевіряти транспорт, підготувати рятувальне обладнання та медевакуацію. Наша розвідка припускає, що на півострові готуються зустрічати українських захисників або ж замислили теракт.

Подібні “заходи безпеки” з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами Оборони.

Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну, — кажуть у ГУР.

За рік повномасштабного вторгнення окупанти настрочили нові статті, аби ще більше тероризувати проукраїнських людей. Тепер карають за будь-яку підтримку України й дискредитацію російських військових.

Десятки арештів і затримань лише за минулий місяць. Волонтерів найчастіше звинувачують в тероризмі, кримським татарам і далі шиють справи Хізбух Тахрір та участь в добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана.

Через те, що кримські татари не лояльні, Російська Федерація розуміє, що кримські татари — найбільш проукраїнська сила, яка буде зустрічати Збройні сили України.

Тому вони (росіяни — ред.) намагаються їх пересаджати, — зазначає правозахисниця Таміла Ташева.

Українська кримськотатарська співачка Джамала нині часто їздить у відрядження країнами світу, щоб розповісти про війну в Україні та знайти нові можливості для допомоги.

Читай, що розповіла Джамала про роковини війни та повернення до Криму.

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