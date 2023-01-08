Наші чекають на ЗСУ, окупанти не встигають збирати валізи! Яка ситуація у Криму зараз

Постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про “бавовну” на півострові та долю окупантів на ньому.

За словами Ташевої, вірні Україні громадяни півострова радіють успіхам ЗСУ, чекають на деокупацію і справжню свободу. Відповідно, російські громадяни намагаються усіляко покинути українську територію, розпродати майно та встигнути втекти Кримським мостом.

Також відомо, що за майже дев’ять років окупації було мобілізовано понад 40 тисяч жителів Криму до лав армії окупанта.

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Доля кримськотатарського народу Криму також залишається важкою, адже РФ робить усе, щоб стерти у межах своїх володінь будь-які нацменшини, розселяючи їх або мобілізовуючи на вірну смерть у війні проти України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим.