Наши ждут ВСУ, а оккупанты не успевают собирать чемоданы! Какая ситуация в Крыму сейчас

Постоянная представительница президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о “бавовне” на полуострове и судьбе оккупантов там.

По словам Ташевой, верные Украине граждане полуострова радуются успехам ВСУ, ждут деоккупацию и настоящую свободу. Соответственно, российские граждане пытаются всячески покинуть украинскую территорию, распродать имущество и успеть сбежать по Крымскому мосту.

Также известно, что за почти девять лет оккупации было мобилизовано более 40 тысяч жителей Крыма в армию оккупанта.

Сейчас также смотрят

Судьба крымскотатарского народа Крыма также остается тяжелой, ведь РФ делает все, чтобы стереть в пределах своих владений какие-либо нацменьшинства, расселяя их или мобилизуя на верную смерть в войне против Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, при каких условиях ВСУ могут освободить Крым.