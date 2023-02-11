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У нас з’явилася відчайдушність! Джамала про роковини повномасштабної війни, музику та повернення до Криму

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Лютого 2023, 18:30
Джамала
Фото: Instagram

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