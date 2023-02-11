У нас з’явилася відчайдушність! Джамала про роковини повномасштабної війни, музику та повернення до Криму

Коли знову прийшла зима, яка так і не закінчувалась, багато українців почали згадувати, що відчували у перші дні повномасштабної війни. Однак, як ділиться Джамала в інтерв’ю Яні Брензей, їй часу на спогади лишається не так багато.

І не дивно, адже співачка досить часто їздить у відрядження країнами світу, щоб розповісти про війну в Україні та знайти нові можливості для допомоги.

Тому й відчуття, яке її спіткало 24 лютого, відійшло у далеке минуле. Джамала розповідає, що тоді відчувала шок та прагнула насамперед сховати своїх дітей від усіх небезпек.

Зараз також дивляться

Та зараз, коли малеча знаходиться у відносній безпеці, з’явилось відчуття відчайдушності та сміливості. Прийшло також розуміння, що попри все можна продовжувати жити.

У нас не втрачається жага до життя. Ми продовжуємо вірити, любити і творити. І це, мені здається, те, що абсолютно дратує нашого ворога.

Жодні сирени чи бомби вже не здатні зупинити нас у боротьбі, навпаки наше бажання перемогти ворога лише підсилюється. Ми продовжуємо розповідати світу про Україну та допомагати ЗСУ.

Це абсолютний маркер того, що ми переможемо.

Також співачка згадує, що моментів, щоб пишатися, було безліч. І що досить важливо, на усіх зустрічей за кордоном, Джамала завжди чула спочатку слова захоплення сміливістю українців.

Побільшало й відчуття взаєморозуміння всередині країни. Джамала ділиться, що, на жаль, лише зараз дехто зміг зрозуміти, що вона відчувала у 2014 році.

Це не можна забути. Коли ти знаєш точно, що там мій дім і там моє коріння, ти не можеш сказати, що знайдеш собі щось нове.

Тому й обговорення у певних колах, що повернення Криму під питанням, звучить болюче для співачки. У цьому Джамала категорична.

Я точно знаю, що не можна віддавати своє…Для мене це неприпустимо. Я все одно вважаю, що ми маємо боротися за всі наші території та вірю в те, що Крим наш. І так і буде.

Тому повернення додому Джамала все ж таки планує. Насамперед як співачці та авторці пісень їй хочеться приїхати на рідний півострів з концертом.

Адже саме через музику та культуру вбачає можливість органічної реінтеграції Криму. Це важливо як для того, щоб світ дізнався про нас, а ми — самі пізнали про себе щось нове.

Ми дійсно боремось за своє. І у цій впевненості ми світимось.

Тому співачка продовжить працювати над своєю музикою, аби надихати та давати сили іншим на боротьбу, а також говорити зі світом.

Також раніше в інтерв’ю Джамала розповіла про обіцянку Байдена, консультації із Зеленським та альбом на перемогу.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!