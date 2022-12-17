Про обіцянку Байдена, консультації із Зеленським та альбом на перемогу — щире інтерв’ю Джамали

Обійми з Джо Байденом, виступ на одній сцені з легендарним Hozier та прийом у Білому домі. Так коротко співачка Jamala описує свою нещодавню поїздку до Вашингтону в США.
Артистка стала першою українською виконавицею, що побувала у резиденції лідера Штатів. Про що особисто Jamala попросила президента Байдена, щодо чого консультується із Володимиром Зеленським та які пісні підготувала до дня майбутньої перемоги — в нашому ексклюзивному інтерв’ю для Вікна.Новини.
— Пропозиція надійшла з Kennedy Center Honors, а саме — співати пісню гурту U2 Walk On For Ukraine для самих U2, які були там. І це дуже відповідально було.
Звичайно, для мене була велика честь закривати цю церемонію, ще й промовою про Україну. Це було важливо, враховуючи той факт, що був присутній і президент США Джо Байден, і Блінкен, і Ненсі Пелосі й ще тисячі непересічних людей Америки.
Крім цього, я була на одній сцені з Hozier. І яким було моє здивування, коли на останньому приспіві пісні під час мого виступу на сцену виходить Шеріл Кроу та Даяна Рівз. І ми всі разом співаємо Walk On. Це просто щось!
Крім цього, я була на одній сцені з Hozier. І яким було моє здивування, коли на останньому приспіві пісні під час мого виступу на сцену виходить Шеріл Кроу та Даяна Рівз. І ми всі разом співаємо Walk On. Це просто щось!
Організатори хотіли, аби я заспівала на цій сцені й знову говорила про Україну. У мене в день була незліченна кількість зустрічей, присвячених Україні.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)
Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)
— Я бачилася з Джо Байденом та його дружиною, з Ентоні Блінкеном. По секрету вам скажу, що коли я сказала Байдену, що я українка кримськотатарського походження і я дуже хочу повернути свій дім, він так міцно обійняв мене!
Він сказав мені: “Я тобі обіцяю, ми повернемо його!” Я кажу: “Боже! Він мені пообіцяв! Особисто!” Цей місяць був дуже важливим для мене загалом в плані зустрічей.
Він сказав мені: “Я тобі обіцяю, ми повернемо його!” Я кажу: “Боже! Він мені пообіцяв! Особисто!” Цей місяць був дуже важливим для мене загалом в плані зустрічей.
Я цього місяця бачилася з нашим президентом Володимиром Зеленським. Це було ще до поїздки в США. Я питала в нього перед виїздом, що зараз актуально говорити про Україну і яка допомога нам потрібна.
Фото: jamalajaaa / Instagram
— Насправді я вже наче і не планувала робити до кінця цього року концертів, але Львів — це буде дуже важливий виступ.
Я дуже хочу, щоб люди заповнили залу, бо 20 грудня я обіцяю зробити все святково і тепло, наскільки можливо.
Концерт матиме благодійну мету — збір коштів на Smart Medical Aid — фонд, який опікується медичною допомогою Україні.
Що буде далі — не знаю. Великих планів немає, бо хочеться побути з дітьми. Я відчуваю в цьому велику недостачу.
Фото: Getty Images
— Не можу сказати, що я планую святкувати. Удома ми не будемо ставити ялинки, тому що, мені здається, дітям буде достатньо прикрас і атмосфери в садочку.
Я, звісно, зроблю дітям свято, яке буде можливо зробити в нинішніх умовах. Але такого свята, як у нас було минулими роками, цьогоріч не буде. Не вийде.
— Ой, давайте буде перемога, а пісня знайдеться! Головне, щоб ми дійсно всі вірили в перемогу, боролися кожен на своєму фронті.
Пісень у мене багато, буде ще більше. Можу сказати, що я готую величезний альбом, тому він буде дуже доречним саме на перемогу! (усміхається)
Джамала — одна з тих, хто активно розповідає світу про війну всіма доступними методами. А тепер Джамала — амбасадорка благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine. Читай детальніше, як співачка підтримує Україну.
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