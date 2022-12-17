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Об обещании Байдена, консультациях с Зеленским и альбоме на победу — искреннее интервью Джамалы

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 17 декабря 2022, 12:00
Джамала: інтерв'ю про свою поїздку у США
Фото: Getty Images

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