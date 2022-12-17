Об обещании Байдена, консультациях с Зеленским и альбоме на победу — искреннее интервью Джамалы

Объятия с Джо Байденом, выступление на одной сцене с легендарным Hozier и прием в Белом доме. Так коротко певица Jamala описывает свою недавнюю поездку в Вашингтон, США.

Артистка стала первой украинской исполнительницей, побывавшей в резиденции лидера Штатов. О чем лично Jamala попросила президента Байдена, о чем консультируется с Владимиром Зеленским и какие песни подготовила ко дню будущей победы — в нашем эксклюзивном интервью для Вікна.Новини.

— Ты недавно приехала судить Нацотбор из США. Ты была единственной украинкой на сцене главной премии США Kennedy Center Honors. Как ты получила такое предложение?

— Предложение поступило из Kennedy Center Honors, а именно — петь песню группы U2 Walk On For Ukraine для самих U2, которые были там. И это было очень ответственно.

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Конечно, для меня была большая честь закрывать эту церемонию, еще и речью об Украине. Это было важно, учитывая тот факт, что присутствовал и президент США Джо Байден, и Блинкен, и Нэнси Пелоси и еще тысячи незаурядных людей Америки.

Кроме этого, я была на одной сцене из Hozier. И каково было мое удивление, когда на последнем припеве песни во время моего выступления на сцену выходят Шерил Кроу и Даяна Ривз. И мы все вместе поем Walk On. Это просто что-то!

Организаторы хотели, чтобы я спела на этой сцене и снова говорила об Украине. У меня в день было бесчисленное количество встреч, посвященных Украине.

— Ты первой среди украинских звезд побывала в Белом доме с официальным визитом. Как это было?

— Я виделась с Джо Байденом и его женой, с Энтони Блинкеном. По секрету вам скажу, что когда я сказала Байдену, что я украинка крымскотатарского происхождения и очень хочу вернуть свой дом, он так крепко обнял меня!

Он сказал мне: “Я тебе обещаю, мы вернем его!” Я говорю: “Боже! Он мне пообещал! Лично!” Этот месяц был очень важным для меня в плане встреч.

Я в этом месяце виделась с нашим президентом Владимиром Зеленским. Это было еще до поездки в США. Я спрашивала его перед выездом, что сейчас актуально говорить об Украине и какая помощь нам нужна.

— За этот год ты сама много помогала Украине. Ты дала около 50 благотворительных концертов в десятках стран. Следующее выступление 20 декабря уже в Украине — во Львове. Ты останешься в Украине или еще планируются инициативы за границей?

— На самом деле я уже будто и не планировала делать до конца этого года концертов, но Львов — это будет очень важное выступление.

Я очень хочу, чтобы люди заполнили зал, потому что 20 декабря я обещаю сделать все празднично и тепло, насколько это возможно.

Концерт будет иметь благотворительную цель — сбор средств на Smart Medical Aid — фонд, который занимается медицинской помощью Украине.

Что будет дальше — не знаю. Больших планов нет, потому что хочется побыть с детьми. Я испытываю в этом большую нехватку.

— Как и где ты проведешь Новый год?

— Не могу сказать, что я планирую праздновать. Дома мы не будем ставить елки, потому что, мне кажется, детям будет достаточно украшений и атмосферы в садике.

Я, конечно, сделаю детям праздник, который можно будет сделать в нынешних условиях. Но такого праздника, как у нас было в прошлые годы, в этом году не будет. Не получится.

— Мы надеемся на следующий 2023 год на приближение к победе. Какую песню ты бы спела в День нашей Победы?

— Ой, давайте будет победа, а песня найдется! Главное, чтобы мы действительно все верили в победу, сражались каждый на своем фронте.

Песен у меня много, будет еще больше. Могу сказать, что я готовлю огромный альбом, поэтому он будет очень кстати именно на победу! (улыбается)

Джамала — одна из тех, кто активно рассказывает миру о войне всеми доступными методами. А теперь Джамала — посол благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine. Читай подробнее, как певица поддерживает Украину.

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