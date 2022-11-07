(Не)ожиданная тройка? Победители голосования за судейское кресло на Нацотборе Евровидения

Украинцы уже имеют опыт голосования в Дії. В этот раз, начиная с 31 октября, мы имели возможность выбирать судей на Нацотбор Евровидения 2023. Сегодня, 7 ноября, в 10:00 голосование завершилось.

Судьи Нацотбора: кого выбрали путем голосования

В тройку лидеров вошли лидер группы Антитела Тарас Тополя (17,41%), певица Джамала (15,71%) и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина (15,70%).

В голосовании в приложении Дія приняли участие более 505 тыс. человек.

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Кандидаты на членство в жюри

В голосовании принимали участие и другие звезды. Лидерство они не завоевали, но получили такую ​​поддержку от респондентов:

Тина Король — 15,68%;

Михаил Хома (Dzidzio) — 12,6%;

солистка группы Go-A Екатерина Павленко — 9,19%;

Злата Огневич — 6,09%;

фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин — 5,78%;

хореограф Константин Томильченко — 1,85%.

В ходе телемарафона глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская рассказала, что трем лидерам будет предложено заключить договор, после которого и будет объявлен официальный состав жюри Нацотбора.

— Если кто-то из этих трех кандидатов не сможет заключить договор, то предложение получат следующие членам жюри в рейтинге, — подчеркнула она.

По ее словам, состав жюри будет определен до середины ноября. Избранное жюри будет вместе со зрителями голосовать 17 декабря в финале Нацотбора за представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение-2023. Зрительское голосование пройдет в приложении Дія.

Ранее Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал, как пройдет Нацотбор на Евровидение-2023.

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