Украина может диктовать тренды и форматы — Pianoбой о Нацотборе на Евровидение-2023

Несмотря на войну, голоса наших талантов должны звучать во всем мире. Украина-победительница Евровидения-2022 уже готовится к песенному конкурсу в следующем году.

Сегодня, 15 октября, последний день приёма заявок от молодых музыкантов. Так что остаются считанные часы для того, чтобы рискнуть и принять участие в отборе.

Музыкальный продюсер Национального отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал журналистке издания Факты ICTV.Life Наталье Жуковской детали подготовки к Евровидению-2023.

Сейчас также смотрят

Национальный отбор на Евровидение-2023

По словам Шурова, в этом году отбор оказался очень сложным и необычным из-за войны. У многих исполнителей есть проблемы с мотивацией.

Но, несмотря на это, организаторы приняли примерно 150 заявок.

Очень много крутых заявок и на украинском, и на английском. Много интересных идей. Я уверен, что наш финал нынешний, несмотря ни на что, будет очень интересным и откроет Украине, как всегда новые имена и таланты, — говорит Pianoбой.

На музыкантов возложена большая ответственность — быть голосом Украины за границей, передать всему миру сегодняшний украинский дух и показать пример современной музыки, которая может звучать в плейлистах людей в разных странах.

Дмитрий Шуров рассказывает, что среди нынешних претендентов есть артисты совершенно разных жанров. Среди песен много лирики, ведь из-за войны мы все переживаем грусть.

Но есть еще много треков, которые напрямую не связаны с войной, а передают музыкальную свободу украинцев.

Евровидение — это конкурс форматов, но у него было много исключений. И у Украины сейчас есть возможность из-за огромного внимания к нам диктовать эти тренды и форматы.

Поэтому я очень хочу, чтобы поехал артист, который сейчас может быть современной частицей мировой музыки, — делится музыкальный продюсер отбора.

В этом году организаторы будут еще более тщательно проверять конкурсантов и их песни, чтобы избежать ненужных скандалов.

Правила отбора уже объявлены и изменяться не будут. Из нынешних нововведений можно отметить, что жюри будут выбирать украинцы путем голосования на сайте Суспільного.

Будет всего один финал, который пройдет в середине декабря. Его будут транслировать в прямом эфире. 10-12 участников выступят один раз, после чего украинцы смогут проголосовать и избрать победителя.

Он представит Украину в Великобритании в мае 2023 года.

Добро всегда возвращается еще большим добром, и об этом как никто другой знают победители этого года главного песенного конкурса Европы.

Группа Kalush Orchestra получила новую награду за победу на Евровидении-2022. Читай об этом поподробнее.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!