Україна може диктувати тренди та формати — Pianoбой про Нацвідбір на Євробачення-2023

Попри війну голоси наших талантів мають лунати у всьому світі. Україна-переможниця Євробачення-2022 вже готується до пісенного конкурсу в наступному році.

Сьогодні, 15 жовтня, останній день прийому заявок від молодих музикантів. Тож залишаються лічені години для того, щоб ризикнути та взяти участь у відборі.

Музичний продюсер Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів журналістці видання Факти ICTV.Life Наталії Жуковській деталі підготовки до Євробачення-2023.

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За словами Шурова, в цьому році відбір виявився дуже складним та незвичайним через війну. У багатьох виконавців є проблеми з мотивацією.

Але попри це організатори прийняли приблизно 150 заявок.

Дуже багато крутих заявок і українською, і англійською. Багато цікавих ідей. Я впевнений, що наш фінал цьогорічний, незважаючи ні на що, буде дуже цікавим і відкриє Україні, як завжди, нові імена і таланти, — каже Pianoбой.

На музикантів покладена велика відповідальність — бути голосом України за кордоном, передати всьому світу сьогоднішній український дух та показати приклад сучасної музики, яка може звучати в плейлистах людей у різних країнах.

Дмитро Шуров розповідає, що серед цьогорічних претендентів є артисти абсолютно різних жанрів. Серед пісень багато лірики, адже через війну ми всі переживаємо сум.

Але ще є багато треків, які напряму не пов’язані з війною, а передають музичну свободу українців.

Євробачення — це конкурс форматів, але в нього було багато винятків. І Україна зараз має змогу через величезну увагу до нас диктувати ці тренди та формати.

Тому я дуже хочу, щоб поїхав артист, який вже зараз може бути сучасною частинкою світової музики, — ділиться музичний продюсер відбору.

Цього року організатори ще прискіпливіше перевірятимуть конкурсантів та їхні пісні, щоб уникнути непотрібних скандалів.

Правила відбору вже оголошені та змінюватись не будуть. З цьогорічних нововведень можна відзначити те, що журі обиратимуть українці шляхом голосування на сайті Суспільного.

Буде лише один фінал, який пройде в середині грудня. Його транслюватимуть у прямому ефірі. 10-12 учасників виступлять один раз, після чого українці зможуть проголосувати та обрати переможця.

Він представить Україну у Великій Британії у травні 2023 року.

Добро завжди повертається ще більшим добром, і про це як ніхто інший знають цьогорічні переможці головного пісенного конкурсу Європи.

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