Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra

Добро завжди повертається ще більшим добром, і про це як ніхто інший знають учасники гурту Kalush Orchestra. Після виграшу на Євробаченні-2022 свій кубок переможців Олег Псюк спільно з Сергієм Притулою розіграли на благодійному аукціоні, а уже днями Kalush Orchestra отримали ще один мікрофон переможців від організаторів пісенного конкурсу.

Про це вони розповіли під час телемарафону Єдині новини.

Лідер гурту Олег Псюк каже: вони спочатку хотіли й цей кубок розіграти для благодійних цілей. Щоправда, якщо до цього дійде, то уже в менших масштабах.

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Ми не знаємо, як до цього поставляться люди та організатори, тому вирішили: краще, якби кожен охочий міг доторкнутися до нагороди.

Співак анонсував, що зовсім скоро їхній Килиммен вирушить в тур містами України, де кожен охочий зможе сфотографувати, торкнутися кубка.

— Єдиною умовою будуть гроші: за фото людина платитиме якусь символічну суму, яку ми передамо на ЗСУ.

Відомо, що практично щомісяця гурт Kalush Orchestra влаштовує благодійні збори та ініціативи, які допомагають ЗСУ. Зараз гурт у світовому турі: їхній графік передбачає близько 20 концертів на місяць!

Нам важливо показувати всьому світові українську культуру і музику, тому деколи працюємо понаднормово. До того ж на кожному концерті ми продовжуємо збирати кошти для благодійних фондів України.

Також Олег розповів, що зміг поспілкуватися з кількома захисниками Азовсталі й гурт уже роздумує над спільними з азовцями благодійними ініціативами.

Щоправда, ще не відомо, коли саме це відбудеться: усі захисники, які пережили російський полон, потребують тривалої та важкої реабілітації. Ті історії, які розповідають військові — жахають: одну з них повідав танкіст з полку Азов.

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