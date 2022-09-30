Чтобы каждый желающий мог прикоснуться к награде: что планируют сделать с новым кубком Kalush Orchestra

Добро всегда возвращается еще большим добром, и об этом как никто другой знают участники группы Kalush Orchestra. После выигрыша на Евровидении-2022 свой кубок победителей Олег Псюк совместно с Сергеем Притулой разыграли на благотворительном аукционе, а на днях Kalush Orchestra получили еще один микрофон победителей от организаторов песенного конкурса.

Об этом они рассказали во время телемарафона Єдині новини.

Лидер группы Олег Псюк говорит: они поначалу хотели этот кубок разыграть для благотворительных целей. Правда, если до этого дойдет, то уже в меньших масштабах.

Мы не знаем, как к этому отнесутся люди и организаторы, поэтому решили: лучше, если бы каждый желающий мог прикоснуться к награде.

Певец анонсировал, что совсем скоро их Килиммен отправится в тур по городам Украины, где каждый желающий сможет сфотографировать и потрогать кубок.

— Единственным условием будут деньги: за фото человек будет платить символическую сумму, которую мы передадим на ВСУ.

Известно, что практически каждый месяц группа Kalush Orchestra устраивает благотворительные сборы и инициативы, которые помогают ВСУ. Сейчас группа в мировом туре: их график составляет около 20 концертов в месяц!

Нам важно показывать всему миру украинскую культуру и музыку, поэтому иногда работаем сверхурочно. К тому же на каждом концерте мы продолжаем собирать деньги для благотворительных фондов Украины.

Также Олег рассказал, что смог пообщаться с несколькими защитниками Азовстали и группа уже размышляет над совместными с азовцами благотворительными инициативами.

Правда, еще не известно, когда это произойдет: все защитники, пережившие российский плен, нуждаются в длительной и тяжелой реабилитации. Те истории, которые рассказывают военные, просто ужасают: одну из них поведал танкист из полка Азов.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!