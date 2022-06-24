Інтерв'ю
Ексклюзив

Килиммен з Kalush Orchestra: Моя мрія – аби ніхто у світі не слухав російської мови та музики

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 24 Червня 2022, 20:35
Килиммен

Ексклюзиви
Українські бренди
Вісім українських брендів, що створюють патріотичні речі і відправляють кошти на ЗСУ
Історія жінки, що евакуювалася з Херсонщини через мінне поле
Зліва стріляє танк, згори — гвинтокрил, попереду — мінне поле. Історія жінки, що виїжджала з Херсонщини
Історії українців, які поселились у модульному містечку у Львові
Жили у спортзалах, монастирях та на стадіонах, а тепер — у модульному містечку! Історії українських переселенців
Творці треку Допоможе ЗСУ
Chico&Qatoshi про трек Допоможе ЗСУ, волонтерство та важливість української мови
Дивитись більше

Більше новин
Олексій Резніков
Немає надзвичайної палички, яка зупинить війну! Олексій Резніков відверто про те, як світ допомагає Україні перемогти
Як виглядає ізраїльська модель призову і армію
Ізраїльський приклад. Як може змінитись модель призову в українську армію
Ракетні удари по Україні
Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — розповідаємо, що відомо
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 25 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Настя Каменських - Back Home - прем'єра пісні
Настя Каменських — Back Home. Співачка написала чуттєву пісню про біль українських переселенців
Євробачення
Офіційно! Євробачення-2023 замість України проведе інша країна. Де відбудеться конкурс та чому?
Новий патріотичний хіт від українських зірок Ми з України
До сліз та мурах по шкірі: українські зірки презентували новий патріотичний хіт Ми з України
Тарас Тополя про життя на передовій та свій аукціон
Жахи війни не мають святкових днів — Тополя розповів про ювілей на передовій та аукціон на підтримку ЗСУ

Відео
Як виглядає ізраїльська модель призову і армію

Ізраїльський приклад. Як може змінитись модель призову в українську армію
Ракетні удари по Україні
Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — розповідаємо, що відомо
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 25 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 червня
0:00:00
HIMARS уже в Україні - Жданов про ефективність цих систем
Американські HIMARS уже в Україні — Олег Жданов розповів, як вони змінять ситуацію на фронті
0:04:33
бізнесмен фото
Бізнес вірить в Україну — яка ситуація на економічному фронті зараз
0:03:13
гуманітарна катастрофа на Донеччині
За крок до гуманітарної катастрофи. Як виживає населення Авдіївки
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:01:41
Килиммен з Kalush Orchestra: Моя мрія – аби ніхто у світі не слухав російської мови та музики
Залякування чи підготовка до атаки? Латушко про військові навчання в Білорусі
0:04:33
Вартість оренди житла
Рекордне падіння цін у Києві та орендний бум у Львові: що відбувається на ринку нерухомості
0:07:48
прапор України
Не раніше ніж 2029 року? Коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу
Більше відео
Олексій Резніков
Читати далі
Немає надзвичайної палички, яка зупинить війну! Олексій Резніков відверто про те, як світ допомагає Україні перемогти
Анатолій Древель: історія чемпіона з автомобільного багатоборства
Читати далі
Чинити опір, навіть якщо зі зброї — лише викрутка. Історія 70-річного кінокаскадера, якого вбили окупанти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь