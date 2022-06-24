Килиммен из Kalush Orchestra: Моя мечта – чтобы никто в мире не слушал русского языка и музыки

Фольклор, свирель, рэп и брейк-данс. Со смесью этих аутентичных ингредиентов украинской музыки и перформанса на сцене Евровидения-2022 победила группа от Украины Kalush Orchestra.

Сегодня на песню коллектива Стефания неоднократно создают музыкальные обработки, а весь свой репертуар артисты готовятся представить на одном из самых известных фестивалей Европы – Glastonbury в Британии.

Едва ли не самым загадочным участником коллектива является Килиммен – брейк-дансер и исполнитель Kalush Orchestra, чье лицо за маской никто не видел. В нашем интервью Килиммен рассказал о безумной популярности группы, будущем украинской музыки и о своем творчески-таинственном амплуа.

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Почему, по вашему мнению, группа Kalush Orchestra взорвалась такой популярностью именно сейчас?

Мы долго работали и дошли до своего – до горы, которую хотели покорить. И при этом продолжаем идти дальше.

Только тот, кто идет — дойдет до цели.

Все в комплексе сыграло роль в том, чего мы достигли – это и музыка, и то, что мы настоящие, и то, что мы несем украинский фольк в украинском рэпе, с украинскими народными инструментами. Это и вайб, подача, посыл. Я думаю, что это именно людям.

Ваш образ в коллективе один из самых загадочных, потому что никто не видит вашего лица. Какой задумывалась ваша роль в общем амплуа группы?

А у меня даже не образ (улыбается). Я был маленьким платком и стал ковром. У меня же реальная история (улыбается). Я супергерой. Как супермен, спайдермен, но украинский.

Моя история о том, что родился я на Житомирском заводе ковров. И дальше меня отправили в город Калуш Ивано-Франковской области. Там я нашел своего Олега (ред. фронтмен группы Олег Псюк). В группе мое прозвище “Ковьер”. Я и танцую, и пою – я многое делаю в коллективе.

На странице группы фанатов дразнили раскрытием вашего лица, однако подробностей так и не было. Сможете раскрыться нашим читателям деталями о себе?

Могу сказать, чем занимаюсь вне концертов. Люблю, когда меня отдают на чистку. Люблю, когда не заводится моль. Такой я в жизни. Люблю “повисеть” — на стене.

А вообще, если откровенно, то я сейчас ищу свою Килимвумен. Но пока такой нигде нет, к сожалению. Говорят, что в Турции есть таких много, но я хочу Килимвумен нашу, украинскую, где-то из Гуцульщины.

А если кто-то хочет узнать обо мне больше – то я ничего не скрываю. Такой, как есть – блоггер вообще. Поэтому у меня в инстаграмме можно увидеть, и как я сплю, и как я просыпаюсь, что делаю. Там увидите, чем живет Килиммен.

Когда вы вместе участвовали в нацотборе на Евровидение, то судьба распорядилась так, что победительницей объявили Алину Паш. Вы тогда верили, что результаты могут измениться?

Мы хотели только справедливости. А обо всем остальном мы и не думали. Основной цели ехать на Евровидение уже как таковой не было. Если бы войны в Украине не произошло, рассматривался сценарий не ехать в любом случае. Но все поменялось и это в итоге был наш зов и миссия.

Алина поддержала Kalush Orchestra во время Евровидения в соцсетях. Группа сделала бы то же, если бы поехала она?

Мы не следили за соцсетями Алины Паш, у нас не было времени, скажу вам честно. Не знаю, это плохо или хорошо. Если бы она поехала, мы бы поддержали – но не столько ее, сколько Украину.

Все, кто выходил на сцену нацотбора были достойны того, чтобы поехать на Евровидение. И мы бы кого-либо из них поддержали, конечно.

На днях коллектив объявил об участии в одном из самых престижных музыкальных фестивалей мира – Glastonbury в Великобритании. Какие вершины вы готовы покорить еще и видите в себе силы сейчас?

Такие площадки, как Glastonbury и Woodstock должны быть в Украине, прежде всего. Мы хотим создавать и развивать украинский бренд, который будет интересен сотрудничеству таким нынешним исполнителям этих фестивалей, как Билли Айлиш.

Хотим, чтобы Билли захотела попасть в Украину. И я думаю, что скоро нам и другим современным украинским коллективам удастся настолько мощно заявить об украинской музыкальной сфере.

Украина как государство уже демонстрирует свою силу и свободу так, как на моей памяти ни одна страна.

А что касается таких знаков отличия, как Грэмми. MTV Music Awards, то и это скоро будут иметь украинские артисты. Украина уже трижды выигрывала Евровидение с начала XXI века – больше всего среди всех стран Европы за это время, насколько я помню. Поэтому силы есть и у нас, и у многих других наших артистов на большие вершины.

Украина – певучая страна, нам просто нужно немного больше медийности.

Что вы лично слушаете из современной украинской музыке?

Слушаю современного рэпера Skofka. У него очень крутой трек Додому, который мы записали с ним вместе. Еще у него крутая песня Файна, Давай начистоту. Конечно, еще Alyona Alyona, Jerry Heil, много андерграундных исполнителей и современных иностранных рэперов.

Принципиально не слушаю ничего российского. И моя мечта – чтобы никто в мире не слышал и не слушал русский язык и российскую музыку.

Как относитесь к запрету российской музыки в Украине, в том числе к разрешению треков российских исполнителей из так называемого белого списка?

В моей душе это немного вызывает диссонанс. Во-первых, я не согласен, что только минимум 40 процентов украинской музыки на радио должно быть на украинском языке. Квота должна быть больше. Почему не 60 или 70?

А что касается белого списка, вот мне пока не понятно, кто будет его утверждать? Что это будут за эксперты? И не будут ли они продвигать исполнителей по своим собственным интересам? Я вообще за то, чтобы российская культура никак не могла повлиять на украинскую культуру.

В прошлые годы получалось так, что “российщина” диктовала моду в украинской культуре. А мы хотим, чтобы украинская культура диктовала моду всему миру. Как сейчас Стефания звучит во всех эфирах. Хочется, чтобы так звучали не только наши песни, но и всех наших исполнителей.

Украинская культура сейчас прорастает и становится цветком с довольно шатким стеблем. Мы хотим сделать так, чтобы этот стебель стал крепким деревом, которое бы никогда не сломалось и распускало свои побеги все дальше.

Вы уже думали, какой будет жизнь после победы? Какой на тот момент будет группа и музыка в целом?

Всегда украинская культура начинала набирать силу и мощь, когда у нас возникали репрессии, войны, царил тоталитарный режим. Вспомним Расстрелянное Возрождение, шестидесятников.

Я думаю, сейчас один из таких моментов, когда украинские художники становятся нервами народа и пишут, потому что не могут не писать и все это искренне, откровенно, для развития украинской культуры, а не для того, чтобы просто звучать по телевизору.

Сейчас просто взрыв украинской музыки, новых имён и крутых работ. После войны украинского в Украине станет больше – на процентов 99,99. А у украинских художников будет сила и возможность делать так, чтобы их слышали.

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