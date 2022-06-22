Chico&Qatoshi о треке Допоможе ЗСУ, волонтерстве и важности украинского языка

Тысячи видео и миллионы сердец, забившиеся в ритме одного из самых популярных треков полномасштабной войны. Ребята даже не ожидали, что песня, написанная всего за три дня, может стать столь близкой людям, переживающим сейчас столько горя.

Теперь слова “орка тіло ляже в ґрунт — допоможе ЗСУ” слушают и как колыбельную для успокоения нервов на вечер, и в утренний подъем, чтобы зарядиться энергией и энтузиазмом на весь день.

Вікна пообщались с творцами уже легендарной композиции. Chico (Роман Коваленко) и Qatoshi (Николай Сопронюк) поделились в разговоре историей создания песни Допоможе ЗСУ, секретами о новом треке, а также мыслями о музыке войны и важности украинского языка.

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— Каким был процесс создания трека Допоможе ЗСУ, который уже успел стать практически легендой?

Роман Коваленко: Минус я написал еще в Киеве. Это было еще за месяц до полномасштабного вторжения. Потом я о нем забыл. И когда приехал в Черновцы, когда все началось, мы как два музыканта вместе уже начали пересматривать старые наработки.

Когда Николай спросил, есть ли что-нибудь интересное, я сказал, что есть, и включил именно этот бит. Единственное, что мы потом добавили в музыке — это флейта. Также немного продлили композицию. Все делали прямо в беседке.

Нет никаких секретов, ничего надуманного, все достаточно просто.

Николай Сопронюк: Три дня мы просидели над треком, можно сказать.

Сперва появилась фраза “Орка тіло ляже в ґрунт — допоможе ЗСУ”, а дальше все очень быстро полилось.

Когда оно идет от души, все быстро делается.

Мы сделали это, чтобы мотивировать людей. Ну и, конечно, от восторга, какие ребята герои.

Люди, которые находятся на фронте, действительно переживают сверхтяжелые моменты, поэтому мы хотели сделать так, чтобы настроение у всех было боевое.

— По вашему мнению, в чем феномен трека, ставшего столь быстро популярным? Или, возможно, этому способствовали военные будни и потребность народа в поддержке?

Николай Сопронюк: В первую очередь, мы всегда говорим, что лучше бы у нас не было причин для написания этой песни, чтобы не было войны.

Однако феномен этого трека именно в том, что он попал прямо в душу, мне кажется. Теперь с нашей песней дети снимают видео и присылают нам.

Феномена как такового нет. Этот жанр музыки, в котором мы написали композицию, не популярен в Украине. Эта песня не похожа ни на что в принципе.

Мне кажется, была просто удачная мотивация, потому людям и зашло. Люди тогда хотели что-нибудь подобное услышать.

Роман Коваленко: У нас было такое настроение, и, соответственно, мы это настроение аккумулировали, выдали, и случилось то, что произошло.

Мы попали на одну волну с людьми по настроениям.

Николай Сопронюк

Николай Сопронюк: Вообще, популяризация пошла в основном через соцсеть TikTok. После записи песни я вышел курить из беседки и решил снять видео на нашу композицию.

Последовали реакции. Буквально к вечеру уже было снято 35 видео. На них люди выкрикивали, плясали. Тогда мы поняли, что людям нравится.

В первую очередь, самое важное для артиста, как мне кажется, видеть, что нравится трек. То, что он делает — мотивирует и поднимает настроение.

На следующий день было уже около 150 видео. Мы посмотрели каждое. Но когда их стало уже около пяти тысяч, то физически не успевали смотреть все.

Роман Коваленко: Я иногда до сих пор просматриваю (смеется, — ред.).

Николай Сопронюк: Военные тоже часто записывают видео. Когда трек уже начал набирать обороты, то я начал подозревать, что так будет. Однако не думал, что в таком количестве.

— Как вы думаете, надолго ли с нами музыка, созданная войной?

Николай Сопронюк: Я думаю навечно.

Это не будет вот так вот: раз, и забыли.

— Какие треки, которые так же стали символами этой войны, вам нравятся? Перечислите свои три любимых композиции.

Роман Коваленко: Есть у группы Один в каноє песня У меня немає дому, она была создана еще до полномасштабной войны. Однако свою популярность приобрела именно сейчас.

Николай Сопронюк: Мне очень нравится Додому от Skofka и Kalush. Он тоже был написан до войны, но отражает сейчас состояние людей. Классный трек еще есть о Вове (с известной фразой Александра Поворознюка — ред.). Он очень сильный.

Роман Коваленко: Сложно оценивать, потому что большинство сейчас пишет и, грубо говоря, симулирует на эмоциях. О том, что все так плохо, мы будем плакать.

Думаю, что наоборот нужно поднимать боевой дух и всегда дарить людям эмоцию, давать им мысль о том, что в конце будет все хорошо.

Роман Коваленко

— Планируете ли вы записывать новые треки, посвященные этой войне? Если да, поделитесь идеями — что это будет?

Николай Сопронюк: Писать треки о войне, потому что у нас уже стал популярен один, мы не будем. Всё зависит от настроения. Мы не из когорты тех артистов, которые видят, что аудитории понравилось, и начинают делать что-нибудь похожее ради выгоды.

Эта песня тоже не была записана для хайпа, монетизации или еще чего-нибудь подобного. Так же мы будем действовать и дальше.

Будет песня на украинском, мы ее сейчас почти закончили. Она будет передавать настроение того, что сейчас происходит в Украине. Однако это опять же попытка сделать настроение украинцев более положительным.

В любом случае, немного огорчает, что люди начинают мириться с тем фактом, что у нас идет война. Мне кажется, это неправильно. Начинает забываться немного.

Новой песней мы также напомним, что у нас все-таки война, поэтому нужно приобщаться к сборам средств и любой помощи.

Роман Коваленко: Не то чтобы там было положительное настроение. Точнее будет сказать, что новая песня будет нести теплое настроение.

19 июня у Chico (Роман Коваленко) и Qatoshi (Николай Сопронюк) вышла новая песня под названием Ласточки.

— Вы начали свою карьеру не так давно и некоторое время исполняли русскоязычные песни. Когда пришло осознание и желание творить на украинском? Как вы думаете, насколько сейчас важен такой переход на родной язык?

Николай Сопронюк: Первая наша песня на украинском языке была записана восемь месяцев назад, то есть еще до полномасштабной войны. Мы тогда писали чуть-чуть в другом жанре.

Украинский язык, он мелодичный и душевный. На нем хочется петь.

В начале карьеры мы работали в жанре рэпа, хип-хоп. Затем попытались сделать песню Панночка, которая уже выглядит больше как песня.

Поэтому мы решили двигаться с Ромчиком, который является сильным битмейкером (он работал над песней Гуси Wellboy).

Как только мы попытались делать свою музыку на украинском, так и продолжили. Сделали композицию Допоможе ЗСУ и следующий после нее трек.

Вряд ли вы когда-нибудь услышите от нас больше песни на русском языке.

Думаю, язык — это идентификатор страны, где ты живешь. Важно говорить по-украински, потому что мы живем в Украине.

Насколько я помню, украинский был признан самым красивым или благозвучным. Как его можно не любить?

— В одном из интервью рассказывали, что ваша команда активно волонтерит. Почему выбрали для себя сейчас именно волонтерство?

Николай Сопронюк: Знаете, мы его не выбирали. Просто когда началась полномасштабная война, мне позвонил Ромчик из Киева в шесть часов утра, а уже в восемь мы были в офисе с командой и начали решать, что делать.

Не было такого, что мы сказали себе: “Мы теперь волонтеры”. Это пошло совершенно само собой. У нас есть склад от магазина одежды, который мы начали использовать в качестве гуманитарного штаба.

Первые дни я еще болел, а потом пришел на склад, а там все в гуманитарке.

Николай Сопронюк

Нам важно было понимать, что мы делаем что-нибудь полезное. Именно это было в мыслях нашей команды. Надо сделать по максимуму, что мы можем.

Думаю, каждый человек хочет внести свой вклад в победу Украины.

Роман Коваленко: Думаю, что впоследствии волонтерство будет существовать еще в большем объеме у людей. Потому что все захотят восстанавливать родные города.

У меня все чаще появляются мысли, чтобы делать еще какие-нибудь добрые дела, чтобы процветал мой город и вообще вся наша страна.

— Часто волонтеры бывают в горячих точках. Был ли кто-нибудь из вашей команды там? Насколько изменилось мировоззрение после увиденного там?

Николай Сопронюк: Евгений Косов посещал горячие точки, в том числе Краматорск, Харьков, Киев. Помню, когда он приехал, я запомнил его фразу: “Я хочу делать еще больше”.

Знаете, иногда возникают негативные чувства от невозможности изменить ситуацию. Если хочешь что-нибудь для кого-то сделать, но это оказывается невозможным. Меня это действительно присаживает.

Роман Коваленко: Тем не менее, музыка все лечит.

— В чем сила украинцев?

Николай Сопронюк: Сила украинцев в единстве. Все это было понятно с начала полномасштабной войны.

Украинцы добродушны, надежны, но не дают себя в обиду.

Не только музыкальное искусство обогащает украинцев во время полномасштабной войны, но и литература. Читай, что рассказывает Борис Райтшустер о книге Путинократия: человек власти и его система, жизнь в России и работа СМИ в той стране.