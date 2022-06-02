Путин и его власть: интервью с автором книги Путинократия Борисом Райтшустером

Борис Райтшустер — германский журналист. С 1991 по 2011 год жил в Москве. С 1999 по 2015 год являлся руководителем московского бюро немецкого журнала Focus. Борис — автор документальных книг о российских политиках, в частности о Путине и Медведеве, а также о российской политической системе.

Вікна поговорили с Борисом Райтшустером о книге Путинократия: человек власти и его система, жизни в России и работе СМИ в этой стране.

О написании книги Путинократия

— Первое издание книги Путинократия: человек власти и его система вышло в 2006 году, второе — в 2014 году. Скажите, пожалуйста, в чем разница между двумя изданиями и почему вы решили написать книгу о Путине?

— Я не могу сказать, что между этими двумя изданиями большая разница. Во втором издании есть некоторые новые разделы — актуализация информации. Потому что система (российской власти — ред.) не изменилась. Даже сейчас, если бы я должен был добавить актуализацию, оставил бы ту, которая была в 2018 году.

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В конце книги всегда были мои прогнозы. И даже когда я шел в издательство, нам не пришлось менять прогнозы. К сожалению, все остается таким же, ведь система (российской власти — ред.) не меняется.

Это система, близкая к тоталитаризму, не в полном смысле, но во многих аспектах она похожа на авторитарную. И главная проблема, по моему мнению, что она очень агрессивна.

— Были ли у вас проблемы с написанием книги?

— Прежде всего, конечно, у нас есть юрист, который все проверил, и, например, некоторые части о Герхарде Шредере я не мог написать. Ведь если бы мы это использовали (определенную информацию — ред.), Герхард Шредер (канцлер Германии с 1998 по 2005 год — ред.) мог бы подать на нас в суд, и это было бы дорого и опасно. Итак, в книге говорится в целом о немецкой и западной поддержке Путина, что опасно.

Ведь, как мы знаем, Путин обычно не судится и не идет в суд. Ты просто можешь получить пулю в голову.

В Германии я получил много критики. Многие говорили, что это просто страшные сны и я лгу, преувеличиваю. Некоторые политики говорили, что это выдумки, что я сумасшедший, это не правда, то, что я пишу.

Я думаю, что Запад не был готов это принять и до сих пор хотел жить иллюзиями, что Путин хороший парень и нет никаких проблем.

На сегодняшний день людей с такими иллюзиями меньше, но еще немного осталось.

О работе СМИ в России

— Сталкивались ли вы или журнал Focus с цензурой со стороны российских властей?

— Они не то чтобы цензурировали нас, ведь это было сложно, но у меня были реальные проблемы. Была кампания против меня. Например, российские новости каждую неделю писали, что мой дедушка заставил Гитлера атаковать СССР, что является абсолютным нонсенсом. Мой дедушка никогда не был там.

Многие вещи, которые я сказал (в книге — ред.), были об иностранных агентах. Меня называли иностранным шпионом, атаковала полиция, меня задерживали на короткий срок. Это было очень сложно.

Итак, в конце 2011 года мы решили, что безопаснее для меня будет находиться в Германии. И была довольно странная ситуация, когда я был председателем Focus в Москве, но фактически находился в Берлине.

Я не скажу, это был Путин или администрация, но они всегда делали все, чтобы очернить меня, и писали обо мне плохие вещи. Конечно, были люди, которые это читали и хотели со мной что-то сделать.

— Всегда ли российские СМИ говорили сплошную ложь и пропаганду?

— Нет, это было не всегда, это был постепенный процесс. Раньше были Эхо Москвы, Новая Газета (ранее являлись оппозиционными — ред.). Конечно, есть государственные медиа, которые являются абсолютной пропагандой. В прошлом году они много писали об Украине и готовили людей к тому, что “украинцы — это не люди”, “Украина агрессивная”, “украинцы хотят начать войну”.

Там пошла настоящая зомбизация, просто зомбировали народ, чтобы украинцев сделать врагами.

Сейчас внутри России, я думаю, больше нет свободных медиа. Новая газета закрылась, другие — запрещены. Если есть журналисты (честные — ред.), то все рискуют получить заключение на 15 лет, если будут называть войну войной.

Я бы сказал, что с февраля этого года эти до сих пор небольшие части журналистики, их больше не осталось. У нас больше нет журналистов в России.

Есть только пропаганда, и это сплошная пропаганда, но я могу вам об этом не рассказывать, вы знаете русский, и знаете это лучше меня.

— Как изменилась система СМИ с тех пор, как Путин стал президентом?

— Это долгая история, это происходило шаг за шагом.

Я бы сказал, что в России никогда не было хорошей медиасистемы, ведь никогда не было свободных медиа.

Были просто одни олигархи (владельцы СМИ — ред.) и другие олигархи, определенный плюрализм, интересы одного олигарха, интересы другого олигарха, были разные мнения. Но это было очень далеко от действительно хороших СМИ. И даже эти плохие, но все еще плюралистические медиа были подавлены Путиным шаг за шагом. И последний шаг, как мы видим, в феврале, когда закрылось последнее “критическое” медиа.

О Путине и его окружении

— Что вы можете сказать о личностных чертах Путина? Способен ли он принять поражение?

— Нет, Путин не готов принять поражение. Вы должны понимать, что главными его чертами в моих глазах является то, что он оскорблен и унижен. Путин очень невротичный, на мой взгляд, и всегда чувствует себя обиженным, ведь он и был обижен.

Он постоянно думает, что главным его успехом будет то, что он сделает Россию снова большой. Это абсолютный нонсенс, но он до сих пор в это верит.

— А как насчет окружения Путина? Действительно ли он держит всех в кулаке? Есть ли хотя бы один человек в России, который может ему противостоять?

— Я думаю, что нет. Алексей Навальный сейчас в тюрьме, он не смог ему противостоять.

С одной стороны, Путин может наносить какой-то ущерб своему окружению, выводить их из строя, но с другой, он знает, что они могут сговор какой-то сделать между собой.

Там (в окружении Путина — ред.) очень такое нестабильное равновесие.

Путин, как акробат, на веревке балансирующий, и ему нужно быть очень осторожным. Он параноидальный, на мой взгляд. Президент РФ ужасно боится, что политики между собой договариваются, боится покушения или отравления. Человек живет в постоянном страхе. Я уверен, что у него большие психологические проблемы. Они, как и у Гитлера, накладываются на настроение народа. Это сообщенные сосуды. Страшно, что происходит такая цепная реакция.

— Кто победит в войне России против Украины?

— Мне сейчас очень страшно, ведь я вижу, что Германия изменяет Украине. Я это два месяца назад говорил. Но сейчас Олаф Шольц ведет себя, как советский деятель: он говорит одно, а делает другое. Сейчас Украине говорят, мол, садитесь вместе, договаривайтесь о спорных территориях. Одно это название “спорные территории”… Вы с ума сошли? Какие спорные? Это ужасно! Это открыто свидетельствует о том, что Германия не хочет, чтобы Украина победила.

Ваша сейчас надежда — это США, Великобритания. Британцы твердо стоят на верной стороне, как и во Второй мировой войне. Поляки — вообще молодцы. Прибалты, чехи, румыны — они на вашей стороне! У вас все есть, только у вас оружия недостаточно.

При честной борьбе Путин не может выиграть.

При Гитлере была антигитлеровская коалиция, а сейчас опасность в том, что есть как бы две коалиции: антипутинская и пропутинская.

И, к сожалению, не только на поле битвы решается судьба этой войны, но и на Западе (помощь других стран в Украине — ред.). Я снимаю шляпу перед вашим послом, он просто герой! Андрей Мельник, постоянно говорящий правду и напоминающий, что Шольц не доставляет оружие Украине. Он молодец!

— Что будет с Россией, когда Украина победит?

— Я думаю, что для России это должно быть так же, как для Германии. То есть Германию спасло поражение, как бы это парадоксально ни звучало.

Я считаю, что победа для России — это самое плохое. Ведь если они победят, дальше последует одна война за другой.

Только поражение может дать возможность одуматься, чтобы людям стало стыдно за содеянное. Чтобы они поняли, что создали систему уголовного руководства. И также нужно то, что произошло в Германии — денацификация, а России нужна депутинизация.

Об украинцах

— В чем суперсила украинцев?

— Я думаю, что суперсила ваша в том, что вы свободолюбивы. Вы так любите свою свободу, это чувство собственного достоинства, вы не готовы сдаваться. И у вас такой дух свободолюбивый, которого мне не хватает у немцев.

Я часто спрашиваю себя, как бы немцы отвечали. На мой взгляд, они встречали бы путинские войска с белыми флагами.

Я восхищаюсь украинцами! Это чувство собственного достоинства, гордость, самоотверженность и героический подход!

Вы лучше меня знаете, с чем это связано, у вас много примеров по истории есть. Я думаю, что вы должны быть примером для всей Европы. У вас есть настоящая любовь к демократии, и больше всего к свободе. Я думаю, что мы все должны у вас учиться.

Хотим напомнить, что книгу Путинократия: человек власти и его система сейчас можно бесплатно скачать и прочитать на сайте издательства Vivat.

Во время этой страшной войны пострадали многие дети, которых мы должны защищать, а некоторых, к сожалению, не смогли. Вчера, 1 июня, в Международный день защиты детей уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014–2021) Николай Кулеба в своем интервью рассказал о защите прав детей во время войны.