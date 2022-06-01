Интервью
Эксклюзив

Мы не должны променять нашу любовь на ненависть: Николай Кулеба о защите прав детей во время войны

Даниэла Долотова, редактор сайта Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 01 июня 2022, 16:45
Микола Кулеба
Фото: Unsplash, Facebook, UNICEF, Getty Images

Эксклюзивы
Кіра Нечай
От Майдана до передовой. Как военный медик Кира Нечай помогает спасать людей
Чернігівчанка Вікторія розповіла, як народила під час боїв за місто
Когда сыну было пять дней, наш дом разбомбили — история черниговчанки Виктории, родившей во время боев за город
Донорство крові
Можно ли купить кровь или заморозить ее дома? Неудобные вопросы о донорстве, которые мы задали вместо тебя
Оксана Кобилецька
“Их безопасность и здоровая психика”: мама единственной в Украине пятерни о спасении детей от войны и переезде в Португалию
Смотреть больше

Больше новостей
Розвідниця Аліна Гордєєва про жінок на фронті
Женское лицо войны: разведчица Алина Гордеева об украинках на фронте
Квіткові панно в Києві
Цветочная Мадонна, Мрія и даже марка о российском корабле — в Киеве создали незабываемые панно
Нервові тики в дітей - причини, лікування, поради від МОЗ
Из-за войны у ребенка начался нервный тик? Минздрав о причинах, типах и лечении этого расстройства
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Розвідниця Аліна Гордєєва про жінок на фронті
Женское лицо войны: разведчица Алина Гордеева об украинках на фронте
Квіткові панно в Києві
Цветочная Мадонна, Мрія и даже марка о российском корабле — в Киеве создали незабываемые панно
Нервові тики в дітей - причини, лікування, поради від МОЗ
Из-за войны у ребенка начался нервный тик? Минздрав о причинах, типах и лечении этого расстройства
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины

Видео
0:07:36
Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію на фронті

Рушат целые города, чтобы избежать столкновений с ВСУ: Маляр о контрнаступлении украинцев и тактике врага
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузница стартапов: как Закарпатье превращается в мощный IT-хаб
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июня
0:05:17
Денис Шмигаль
Дополнительные программы поддержки украинцев и помощь партнеров: Шмыгаль об успехах правительства 31 мая
0:03:15
Блокада українських портів - шляхи розв'язання проблеми
Чем грозит Украине и миру блокада украинских портов и какие есть варианты преодоления кризиса
0:08:57
Вадим Денисенко розповів, як зірвати плани Путіна
Пытается “спасти” мир от голода — Вадим Денисенко о многоходовках Путина
0:04:10
Ситуація в Донецькій області 31.05.2022 - ситуація на фронті
Россияне добивают то, что не уничтожили за восемь лет — что происходит на Донецком направлении
0:08:49
Епіфаній про незалежність УПЦ Московського патріархату від Москви
Стала ли УПЦ Московского патриархата независимой от Москвы — объяснил Эпифаний
0:03:11
Родина Граур створила пекарню на колесах у Золотоноші
Пекарня на колесах — как семья из Горенки выпекает хлеб в эвакуации
Больше видео
Розвідниця Аліна Гордєєва про жінок на фронті
Читать дальше
Женское лицо войны: разведчица Алина Гордеева об украинках на фронте
Історія сім’ї, яка робить вареники для ЗСУ на передову
Читать дальше
Все, и даже четырехлетний внук! История семьи, которая вручную лепит вареники для бойцов ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь