День защиты детей: программа мероприятий и как развлечь малышей в Киеве

1 июня отмечается Международный день защиты прав детей. Конечно же, в этом году тысячам украинцев не до праздников, но дети остаются детьми и нуждаются не только в заботе и ​​любви, но и в развлечениях.

Ко Дню защиты прав детей в столице проведут ряд мероприятий, на которые мы вас и приглашаем. Единственное предостережение: не пренебрегай воздушными тревогам. Если слышна сирена, сразу же отправляйся в укрытие.

Мероприятия ко Дню защиты прав детей в Киеве

София Киевская

На территории Национального заповедника София Киевская сегодня состоится праздник для детей.

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С 12:00 до 18:00 здесь проведут тематические мастер-классы, пикник, угощение детей и, конечно же, экскурсию в историческое прошлое Софии.

Праздник ярких цветов и радости подарят маленьким украинцам, детство которых затмила война. София будет принимать детей из освобожденных от оккупации общин.

Центральная библиотека им. Шевченко

В столичной библиотеке в День защиты прав детей можно будет встретить лето на террасе. Для маленьких читателей здесь подготовили много сюрпризов.

В частности:

14:00-15:00 — мастер-класс по созданию сувениров (для детей от семи лет)

14:00-16:00 — написание писем и рисунков для наших защитников

Всех присутствующих будут угощать лимонадом и сделают фото на память.

VcentriHUB Шевченковского района

В сердце столицы в помещении VcentriHUB тоже найдут, чем развлечь детей. К празднику здесь подготовили программу для детей от 5 до 14 лет.

Планируется: аквагрим для детей; мастер-классы Цветок победы из фетра, Птица победы, в стиле канзаши из атласных лент; терапевтическая мастерская Ароматорбинка своими руками.

Мероприятие состоится с 15:00 до 18:00 по адресу ул. Владимирская, 51б.

Предварительная регистрация по телефону: +38 093 389 44 57.

Музей книги и книгопечатания

Еще одно интересное мероприятие для детей 1 июня проведут в Музее книги и книгопечатания.

В программе — мастер-класс Папірня, чтение рассказа Ольжича и написание собственных историй, а также концерт.

14:00-15:30 — мастер-класс Папірня

15:30-16:30 — чтение рассказа Ольжича

16:30 — концерт Кирилла Чинчевого (рояль)

Музей воды

В Киеве также открылся Музей воды, поэтому можно посетить с детьми и его.

Экспозиции расположены в стенах исторического сооружения — первого централизованного водопровода Киева — под землей. Спуститься туда можно только на лифте, расположенном в старинной водонапорной башне.

А если ребенок продолжает задавать вопросы, на которые трудно ответить, читай, как отвечать на вопросы ребенка о доме.