День защиты детей: программа мероприятий и как развлечь малышей в Киеве

1 июня отмечается Международный день защиты прав детей. Конечно же, в этом году тысячам украинцев не до праздников, но дети остаются детьми и нуждаются не только в заботе и любви, но и в развлечениях.
Ко Дню защиты прав детей в столице проведут ряд мероприятий, на которые мы вас и приглашаем. Единственное предостережение: не пренебрегай воздушными тревогам. Если слышна сирена, сразу же отправляйся в укрытие.
На территории Национального заповедника София Киевская сегодня состоится праздник для детей.
С 12:00 до 18:00 здесь проведут тематические мастер-классы, пикник, угощение детей и, конечно же, экскурсию в историческое прошлое Софии.
Праздник ярких цветов и радости подарят маленьким украинцам, детство которых затмила война. София будет принимать детей из освобожденных от оккупации общин.
Праздник ярких цветов и радости подарят маленьким украинцам, детство которых затмила война. София будет принимать детей из освобожденных от оккупации общин.
В столичной библиотеке в День защиты прав детей можно будет встретить лето на террасе. Для маленьких читателей здесь подготовили много сюрпризов.
В частности:
14:00-15:00 — мастер-класс по созданию сувениров (для детей от семи лет)
14:00-16:00 — написание писем и рисунков для наших защитников
Всех присутствующих будут угощать лимонадом и сделают фото на память.
Ілюстративне фото: Unsplash
В сердце столицы в помещении VcentriHUB тоже найдут, чем развлечь детей. К празднику здесь подготовили программу для детей от 5 до 14 лет.
Планируется: аквагрим для детей; мастер-классы Цветок победы из фетра, Птица победы, в стиле канзаши из атласных лент; терапевтическая мастерская Ароматорбинка своими руками.
Мероприятие состоится с 15:00 до 18:00 по адресу ул. Владимирская, 51б.
Предварительная регистрация по телефону: +38 093 389 44 57.
Еще одно интересное мероприятие для детей 1 июня проведут в Музее книги и книгопечатания.
В программе — мастер-класс Папірня, чтение рассказа Ольжича и написание собственных историй, а также концерт.
14:00-15:30 — мастер-класс Папірня
15:30-16:30 — чтение рассказа Ольжича
16:30 — концерт Кирилла Чинчевого (рояль)
В Киеве также открылся Музей воды, поэтому можно посетить с детьми и его.
Экспозиции расположены в стенах исторического сооружения — первого централизованного водопровода Киева — под землей. Спуститься туда можно только на лифте, расположенном в старинной водонапорной башне.
А если ребенок продолжает задавать вопросы, на которые трудно ответить, читай, как отвечать на вопросы ребенка о доме.