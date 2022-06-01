День захисту прав дітей: програма заходів та як розважити малечу на свято

1 червня відзначається Міжнародний день захисту прав дітей. Звісно, цьогоріч тисячам українців не до святкувань, проте діти залишаються дітьми й потребують не тільки турботи та любові, але й розваг.

До Дня захисту прав дітей у столиці відбудеться низка заходів, на які ми вас і запрошуємо. Єдина засторога: нехтувати повітряними тривогами непотрібно. Якщо лунає сирена, краще одразу йти до укриття.

Заходи до Дня захисту прав дітей у Києві

Софія Київська

На території національного заповідника Софія Київська сьогодні відбудеться свято для дітей.

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З 12:00 по 18:00 тут проведуть тематичні майстер-класи, пікнік, частування дітей та, звісно, екскурсію в історичне минуле Софії.

Свято яскравих кольорів та радості подарують маленьким українцям, чиє дитинство затьмарила війна. Софія прийматиме дітей зі звільнених від окупації громад.

Центральна бібліотека ім. Шевченка

У столичній бібліотеці на День захисту прав дітей можна буде зустріти літо на терасі. Для маленьких читачів тут підготували багато цікавинок та сюрпризів

Зокрема:

14:00–15:00 — майстер-клас зі створення сувенірів (для діток віком від семи років)

14:00–16:00 — написання листів та створення малюнків для захисників

Усіх присутніх пригощатимуть лимонадом та зроблять фото на згадку.

VcentriHUB Шевченківського району

У серці столиці у приміщенні VcentriHUB теж знайдуть, чим розважити малечу. До свята тут підготували програму для дітей віком від 5 до 14 років.

Заплановано: аквагрим для дітей; майстер-класи Квітка перемоги з фетру, Пташка перемоги, у стилі канзаші з атласних стрічок; терапевтична майстерня Ароматорбинка своїми руками.

Захід відбудеться з 15:00 по 18:00 за адресою вул. Володимирська, 51б.

Попередня реєстрація за номером телефону: +38 093 389 44 57.

Музей книги і друкарства

Ще один цікавий захід для дітей 1 червня проведуть у Музеї книги і друкарства.

У програмі — майстер-клас Папірня, читання оповідання Ольжича та написання власних історій, а також концерт.

14:00–15:30 — майстер-клас папірня

15:30–16:30 — читання оповідання Ольжича

16:30 — концерт Кирила Чинчевого (рояль)

Музей води

У Києві також відкрився Музей води, тож можна завітати до його стін.

Серед цікавинок — експозиції розташовані в стінах історичної споруди, першого централізованого водогону Києва, під землею. Спуститися туди можливо лише за допомогою ліфта, що розміщений у старовинній водонапірній башті.

А якщо дитина й досі ставить питання, на які важко відповісти, читай, як відповідати на питання дитини про дім.