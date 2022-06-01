День захисту прав дітей: програма заходів та як розважити малечу на свято

1 червня відзначається Міжнародний день захисту прав дітей. Звісно, цьогоріч тисячам українців не до святкувань, проте діти залишаються дітьми й потребують не тільки турботи та любові, але й розваг.
До Дня захисту прав дітей у столиці відбудеться низка заходів, на які ми вас і запрошуємо. Єдина засторога: нехтувати повітряними тривогами непотрібно. Якщо лунає сирена, краще одразу йти до укриття.
На території національного заповідника Софія Київська сьогодні відбудеться свято для дітей.
З 12:00 по 18:00 тут проведуть тематичні майстер-класи, пікнік, частування дітей та, звісно, екскурсію в історичне минуле Софії.
Свято яскравих кольорів та радості подарують маленьким українцям, чиє дитинство затьмарила війна. Софія прийматиме дітей зі звільнених від окупації громад.
Свято яскравих кольорів та радості подарують маленьким українцям, чиє дитинство затьмарила війна. Софія прийматиме дітей зі звільнених від окупації громад.
У столичній бібліотеці на День захисту прав дітей можна буде зустріти літо на терасі. Для маленьких читачів тут підготували багато цікавинок та сюрпризів
Зокрема:
14:00–15:00 — майстер-клас зі створення сувенірів (для діток віком від семи років)
14:00–16:00 — написання листів та створення малюнків для захисників
Усіх присутніх пригощатимуть лимонадом та зроблять фото на згадку.
Ілюстративне фото: Unsplash
У серці столиці у приміщенні VcentriHUB теж знайдуть, чим розважити малечу. До свята тут підготували програму для дітей віком від 5 до 14 років.
Заплановано: аквагрим для дітей; майстер-класи Квітка перемоги з фетру, Пташка перемоги, у стилі канзаші з атласних стрічок; терапевтична майстерня Ароматорбинка своїми руками.
Захід відбудеться з 15:00 по 18:00 за адресою вул. Володимирська, 51б.
Попередня реєстрація за номером телефону: +38 093 389 44 57.
Ще один цікавий захід для дітей 1 червня проведуть у Музеї книги і друкарства.
У програмі — майстер-клас Папірня, читання оповідання Ольжича та написання власних історій, а також концерт.
14:00–15:30 — майстер-клас папірня
15:30–16:30 — читання оповідання Ольжича
16:30 — концерт Кирила Чинчевого (рояль)
У Києві також відкрився Музей води, тож можна завітати до його стін.
Серед цікавинок — експозиції розташовані в стінах історичної споруди, першого централізованого водогону Києва, під землею. Спуститися туди можливо лише за допомогою ліфта, що розміщений у старовинній водонапірній башті.
А якщо дитина й досі ставить питання, на які важко відповісти, читай, як відповідати на питання дитини про дім.