“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”

Війна впливає на моральний стан кожної людини, а особливо — на дитяче відчуття впевненості та безпеки. І дорослим, і дітям складно через невідомість та питання, що вона тягне за собою: коли ж закінчиться війна?

Багато батьків не знають, як відповісти на дитячі запитання, відповіді на які можуть зруйнувати прекрасний світ їхньої дитини. Проте дещо дорослим точно відомо, і саме про це варто поговорити з дітьми.

Як правильно відповідати?

Варто пам’ятати, що дитячі запитання завжди мають знаходити відповідь. Бажано — правдиву, проте деколи краще уникати подробиць про шлях досягнення тієї чи іншої мети.

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Є багато варіантів, як можна відповісти дитині.

Що буде з нашим домом?

Ми всі віримо в те, що наш дім уціліє. Ми попросили друзів, які залишилися, щоб вони приглядали за нашим будинком/помешканням. Вони будуть постійно перевіряти, чи все добре з ним, та повідомляти нам.

Якщо вже так трапиться, що наш будинок візьме на себе удар і захистить собою (як капітан Америка захищає своїм щитом) людей, значить ми побудуємо новий дім відразу після закінчення війни. Ми маємо для цього все необхідне.

Тут доречна розмова про те, що таке дім. Наприклад, дім — це знайомі речі. Отже, потрібен час, щоб познайомитися з речами навколо тут.

Дім — це аромат млинців зранку. Отже, варто спробувати зробити їх за можливості. Дім — це погратись із сестрою та мамою. Отже, варто погратись саме зараз. Відчуття дому — воно всередині, коли поруч гарні люди та коли безпечно, коли можна погратись.

Тут доречно запитати дитину: за чим ти сумуєш найбільше? Чи можна хоч щось зробити тут, щоб дім теж знав, що ти його пам’ятаєш?

Наприклад, навчити своєї улюбленої гри дітей, які опинилися разом з тобою, або навіть дорослих. Можливо, чимось обмінятись або поділитись, це теж буде дуже добре. Маленьке тепло власного дому, яке можна прямо зараз зробити тут, допоможе тобі та навчить інших дітей, яким це також потрібно.

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо твоя дитина отримала травматичний досвід: допоможе дзиґотерапія.