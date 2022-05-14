Поради

“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”

Відповідає
Олександра Чіркова
Олександра Чіркова

Психологиня

Вікторія Мельник, практикантка сайту 14 Травня 2022, 10:51
Як відповісти на дитячі запитання - поради психологині
Фото: Unsplash

Поради

“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”
Відповідає
Олександра Чіркова
Олександра Чіркова
Психологиня

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Надія Матвєєва
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Психолог

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Лікар-кардіолог

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