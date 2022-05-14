Советы

“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”

Отвечает
Александра Чиркова
Александра Чиркова

Психолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 14 мая 2022, 10:51
Как ответить на детские вопросы - советы психолога
Фото: Unsplash

Советы

“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”
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Александра Чиркова
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