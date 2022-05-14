“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”

Война влияет на моральное состояние каждого человека, особенно на детское чувство уверенности и безопасности. И взрослым, и детям сложно из-за неизвестности и вопросов, что она влечет за собой: когда же закончится война?

Многие родители не знают, как ответить на вопросы, ответы на которые могут разрушить прекрасный мир их ребенка. Однако кое-что взрослым точно известно, и именно об этом следует поговорить с детьми.

Как правильно отвечать?

Следует помнить, что детские вопросы всегда должны находить ответ. Желательно правдивый, однако порой лучше избегать подробностей о пути достижения той или иной цели.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Есть много вариантов, как можно ответить ребенку.

Что будет с нашим домом?

Мы все верим в то, что наш дом уцелеет. Мы попросили оставшихся друзей, чтобы они присматривали за нашим домом. Они будут постоянно проверять, все ли с ним хорошо, и сообщать нам.

Если так случится, что наш дом возьмет на себя удар и защитит собой (как капитан Америка защищает своим щитом) людей, значит мы построим новый дом сразу после окончания войны. У нас есть для этого все необходимое.

Здесь уместен разговор о том, что такое дом. Например, дом — это знакомые вещи. Итак, нужно время, чтобы познакомиться с вещами вокруг здесь.

Дом — это аромат блинов утром. Следовательно, следует попытаться сделать их по возможности. Дом — это поиграть с сестрой и мамой. Следовательно, стоит поиграть именно сейчас. Чувство дома — внутри, когда рядом хорошие люди и когда безопасно, когда можно поиграть.

Здесь уместно спросить ребенка: по чему ты скучаешь больше всего? Можно ли хоть что-нибудь сделать здесь, чтобы дом тоже знал, что ты его помнишь?

Например, научить своей любимой игре детей, оказавшихся вместе с тобой, или даже взрослых. Возможно, чем обменяться или поделиться, это тоже будет очень хорошо. Маленькое тепло собственного дома, которое можно сделать здесь, поможет тебе и научит других детей, которым это тоже нужно.

Раньше мы рассказывали, что делать, если твой ребенок получил травматический опыт.