“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”

Психолог
Война влияет на моральное состояние каждого человека, особенно на детское чувство уверенности и безопасности. И взрослым, и детям сложно из-за неизвестности и вопросов, что она влечет за собой: когда же закончится война?
Многие родители не знают, как ответить на вопросы, ответы на которые могут разрушить прекрасный мир их ребенка. Однако кое-что взрослым точно известно, и именно об этом следует поговорить с детьми.
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Следует помнить, что детские вопросы всегда должны находить ответ. Желательно правдивый, однако порой лучше избегать подробностей о пути достижения той или иной цели.
Есть много вариантов, как можно ответить ребенку.
Дом — это аромат блинов утром. Следовательно, следует попытаться сделать их по возможности. Дом — это поиграть с сестрой и мамой. Следовательно, стоит поиграть именно сейчас. Чувство дома — внутри, когда рядом хорошие люди и когда безопасно, когда можно поиграть.
Например, научить своей любимой игре детей, оказавшихся вместе с тобой, или даже взрослых. Возможно, чем обменяться или поделиться, это тоже будет очень хорошо. Маленькое тепло собственного дома, которое можно сделать здесь, поможет тебе и научит других детей, которым это тоже нужно.
Раньше мы рассказывали, что делать, если твой ребенок получил травматический опыт.