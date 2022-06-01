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Ми не маємо проміняти нашу любов на ненависть: Микола Кулеба про захист прав дітей під час війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Червня 2022, 16:45
Микола Кулеба
Фото: Unsplash, Facebook, UNICEF, Getty Images

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Ми не маємо проміняти нашу любов на ненависть: Микола Кулеба про захист прав дітей під час війни
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