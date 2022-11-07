(Не)очікувана трійка? Переможці голосування за суддівське крісло на Нацвідборі Євробачення

Українці вже мають досвід голосування в Дії. Цього разу, починаючи з 31 жовтня, ми мали змогу обирати суддів на Нацвідбір Євробачення 2023. Сьогодні, 7 листопада, о 10:00 голосування завершилося.
До трійки лідерів увійшли лідер гурту Антитіла Тарас Тополя (17,41%), співачка Джамала (15,71%) та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна (15,70%).
У голосуванні у застосунку Дія взяли участь понад 505 тис. осіб.
У голосуванні брали участь й інші зірки. Лідерство вони не здобули, але отримали таку підтримку від респондентів:
Під час телемарафону голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська розповіла, що трьом лідерам голосування буде запропоновано укласти договір, після якого й буде оголошено офіційний склад журі Нацвідбору.
— Якщо хтось із цих трьох кандидатів не зможе укласти договір, це запропонують наступним членам журі у рейтингу, — наголосила вона.
За її словами, склад журі буде визначено до середини листопада. Обране журі разом з глядачами голосуватиме 17 грудня у фіналі Нацвідбору за представника України на пісенному конкурсі Євробачення-2023. Глядацьке голосування пройде у застосунку Дія.
Раніше Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів, як проходитиме Нацвідбір на Євробачення-2023.
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