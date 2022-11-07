Шоу-біз

(Не)очікувана трійка? Переможці голосування за суддівське крісло на Нацвідборі Євробачення

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 13:30
Названо імена суддів українського нацвідбору на Євробачення 2023
Фото: Instagram

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