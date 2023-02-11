У нас появилось храбрость! Джамала о годовщине полномасштабной войны, музыке и возвращении в Крым

Когда снова пришла зима, которая так и не заканчивалась, многие украинцы начали вспоминать, что чувствовали в первые дни полномасштабной войны. Однако, как делится Джамала в интервью Яне Брензей, ей времени на воспоминания остается не так много.

И не удивительно, ведь певица довольно часто ездит в командировки по странам мира, чтобы рассказать о войне в Украине и найти новые возможности для помощи.

Потому и ощущение, которое ее постигло 24 февраля, отошло в далекое прошлое. Джамала рассказывает, что тогда испытывала шок и стремилась прежде всего спрятать своих детей от всех опасностей.

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Но сейчас, когда малыши находятся в относительной безопасности, появилось чувство храбрости, смелости. Пришло также понимание, что, несмотря ни на что, можно продолжать жить.

У нас не теряется жажда жизни. Мы продолжаем верить, любить и творить. И это, мне кажется, то, что совершенно раздражает нашего врага.

Никакие сирены или бомбы уже не способны остановить нас в борьбе, напротив, наше желание победить врага только усиливается. Мы продолжаем рассказывать миру об Украине и помогать ВСУ.

Это абсолютный маркер того, что мы победим.

Также певица вспоминает, что моментов, чтобы гордиться, было множество. И что немаловажно, на всех встречах за границей, Джамала всегда слышала сначала слова восхищения смелостью украинцев.

Увеличилось и чувство взаимопонимания внутри страны. Джамала делится, что, к сожалению, только сейчас некоторые смогли понять, что она чувствовала в 2014 году.

Это нельзя забыть. Когда ты знаешь точно, что там мой дом и там мои корни, ты не можешь сказать, что найдешь себе что-нибудь новое.

Потому и обсуждение в определенных кругах, что возвращение Крыма под вопросом, звучит болезненно для певицы. В этом Джамала категорична.

Я точно знаю, что нельзя отдавать свое… Для меня это недопустимо. Я все равно считаю, что мы должны бороться за все наши территории и верю в то, что наш Крым. И так будет.

Поэтому возвращение домой Джамала все же планирует. В первую очередь, как певице и автору песен ей хочется приехать на родной полуостров с концертом.

Ведь именно через музыку и культуру видит возможность органической реинтеграции Крыма. Это важно как для того, чтобы мир узнал о нас, а мы сами узнали о себе что-то новое.

Мы действительно боремся за свое. И в этой уверенности мы светимся.

Поэтому певица продолжит работу над своей музыкой, чтобы вдохновлять и давать силы другим на борьбу, а также говорить с миром.

Также ранее в интервью Джамала рассказала об обещании Байдена, консультациях с Зеленским и альбоме на победу.

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