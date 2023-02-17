Тюрьма для крымских татар — россияне усиливают репрессии против проукраинских людей в Крыму

Массу новых подозрений в этом году предъявили оккупационные власти жителям Крыма и, в частности, крымским татарам за поддержку Украины.

Сейчас полуостров превратился фактически в тюрьму для патриотических людей из оккупированных территорий. Да и принудительная мобилизация Путина Крым не обошла стороной.

Кто не хочет воевать — уехал или постоянно меняет адреса. Оккупационные власти чувствуют дыхание Вооруженных сил Украины, а поэтому усиливают репрессии и копают траншеи.

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ФСБ дала указание проверять транспорт, подготовить спасательное оборудование и медэвакуацию. Наша разведка предполагает, что на полуострове готовятся встречать украинских защитников или же затеяли теракт.

Подобные “меры безопасности” со стороны окупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны.

Также это может свидетельствовать о возможности проведения провокаций со стороны российских спецслужб по мирному населению полуострова с последующим переложением ответственности на Украину, — говорят в ГУР.

Через год полномасштабного вторжения оккупанты настрочили новые статьи, чтобы еще больше терроризировать проукраинских людей. Теперь наказывают за любую поддержку и дискредитацию российских военных.

Десятки арестов и задержаний только за прошлый месяц. Волонтеров чаще всего обвиняют в терроризме, крымским татарам и дальше шьют дела Хизбух Тахрир и участие в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана.

Поскольку крымские татары не лояльны, Российская Федерация понимает, что крымские татары — самая проукраинская сила, которая будет встречать Вооруженные силы Украины.

Поэтому они (россияне — ред.) пытаются их пересажать, — отмечает правозащитница Тамила Ташева.

Украинская крымскотатарская певица Джамала сейчас часто ездит в командировку по странам мира, чтобы рассказать о войне в Украине и найти новые возможности для помощи.

Читай, что рассказала Джамала о годовщине войны и возвращении в Крым.

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