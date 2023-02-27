Украинский флаг и подорванная железная дорога — деятельность украинских партизан в Крыму и как к ним присоединиться

Украинский Крым обязательно вернется домой. То, что люди сопротивляются оккупантам и ждут Украину, доказывает украинский флаг, который развивался в Севастополе. На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля — ред.) неизвестные вывесили флаг Украины на арках на Графской пристани города.

Украинский Центр национального сопротивления также сообщил о диверсии, совершенной партизанами на железной дороге в Крыму.

Спикер Центра национального сопротивления и боец Сил специальных операций рассказал во время телемарафона о деятельности украинских партизан на полуострове.

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Как россияне отреагировали на диверсию на железной дороге

По его словам, россияне, как всегда, стали делать вид, что ничего не происходит. Они начали сочинять новую ложь и говорить, что повреждения на железной дороге в Крыму были от грузового поезда.

— После того как в сети появились фото повреждений, они (россияне — ред.) поняли, что такая легенда не подойдет. Там видно, что нет куска рельсы. Поэтому они говорят, что есть отрезанный кусок железной дороги, но не говорят, что это диверсия, — рассказывает боец.

Он говорит, что россияне акцентируют внимание на бытовом преступлении — кто-то украл кусок железной дороги, чтобы получить средства. Но на самом деле понятно, кто это делает, и это будет продолжаться.

Это наше подполье, которое разворачивается в Крыму, — говорит спикер.

Россияне не имеют поддержки среди гражданских

По его словам, Центр национального сопротивления фиксирует, что люди не хотят быть под российской оккупацией и ждут освобождения Крыма.

— В прошлом году в Крыму Кремлем был проведен ряд исследований. Поняли, что никто не станет на сторону России во время боев за Крым. Это большая проблема для Москвы.

Они понимают, что никакой поддержки среди гражданского населения нет, — сообщает боец.

Как присоединиться к силам сопротивления в Крыму

— Ставить VPN на мобильный телефон. Заходить на сайт Центра национального сопротивления и читать методички, как можно присоединиться к движению сопротивления, и выбрать свою позицию. Потому что каждый может сопротивляться на своем месте, — акцентирует представитель.

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