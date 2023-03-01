Продовжуються атаки на п’яти напрямках: карта бойових дій в Україні 1 березня в режимі онлайн

Запеклі дебати поміж пекельними битвами на карті бойових дій. Їхні учасники не так охоче розповідають, що відбувається на полі бою, та ще менше бажання мають розкривати всі секрети своїх розмов.

Хтось згадує свою родину, яку вирішив оберігати на фронті. Декому подобається більше розповідати жарти. Дехто ж просто мовчить, адже хтось має не лише слухати хід розмови, але й бути насторожі.

Кожен обирає те, що йому ближче. Однак щоранку, щодня та щоночі усі як один роблять вибір — захищати незалежність своєї країни та свого народу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що захоплений російський військовий посібник свідчить про те, що російські сили впроваджують нову тактику нападу, щоб компенсувати поточні обмеження боєздатності у світлі продовжуваних наступальних невдач.

У посібнику йдеться про те, що російські війська намагаються взяти на озброєння менші та більш спритні загальновійськові формування, ніж використовувалися раніше під час війни.

Тактика штурмового загону додатково говорить про те, що російські військові, можливо, намагаються інституціоналізувати тактику, використану групою Вагнера в Бахмуті з маргінальним тактичним ефектом.

Водночас зазначається, що російські війська продовжують витрачати свої і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що РФ продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав ракетного та два авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка Чернігівської області, Рожковичі, Бачівськ, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине Сумської області, Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області. Успіху не мав.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр і Біла Гора Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ і Залізне.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Постраждали, зокрема, Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

У Енергодарі Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі теплопостачання та гарячої води до помешкань.

Останнім часом російські окупанти стали активніше займатись мародерством на тимчасово захопленій території Херсонської області, зокрема, у місті Олешки. Особливим об’єктом уваги загарбників є транспортні засоби.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала три удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії України, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Також раніше ми розповідали, чому колаборанти з Херсонщини тікають до Криму та про що це свідчить.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!