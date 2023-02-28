Сьогодні вночі, 28 лютого, російські окупанти обстріляли Святогірськ, що на Донеччині. Їхні снаряди влучили в пожежну частину міста. Що відомо про обстріл пожежної частини у Святогірську — читай у нашому матеріалі.

Обстріл пожежної частини у Святогірську 28 лютого: що відомо

Росіяни сьогодні вночі обстріляли Святогірськ. Снаряди влучили в пожежну частину ДСНС. За інформацією очільника Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілу є загиблий та четверо поранених.

Ворожа ракета забрала життя молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана.

Зараз також дивляться

Будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини, — пишуть у ДСНС Донецької області.

Обстріл Святогірська 28 лютого: є загиблий та поранені — що відомо / 4 Фотографії

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Це — усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій, — написав очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Раніше ми розповідали про вибухи у Хмельницькому — чи є загиблі та поранені.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Донецька ОДА