16 ударов по скоплениям оккупантов и технике РФ. Карта боевых действий в Украине 2 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий на Востоке показывает самые напряженные участки фронта. Оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой области. Несмотря на это, ВСУ не сдаются, Силы обороны не отошли от Бахмута.

Мы должны продолжать поддерживать наших защитников, ведь благодаря им мы можем делать привычные и рутинные вещи. Это стоит титанических усилий и ресурса, которые мы даже не можем представить.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Сватового и Кременной и, вероятно, осуществили ограниченные наступления к северу от Кременной.

Оккупанты также продолжили наземные атаки вокруг Бахмута и в районе города Авдеевка-Донецк.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Российская Федерация сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе привлекли два БПЛА Shahed-136. Ударные дроны сбиты нашими защитниками.

Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красное, Глубокое, Веселое, Вильча, Волчанск, Караичное, Варваровка, Колодезное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красное, Глубокое, Веселое, Вильча, Волчанск, Караичное, Варваровка, Колодезное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеривка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Невское в Луганской области и Терны и Котляровка Донецкой области.

направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеривка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Невское в Луганской области и Терны и Котляровка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов, среди которых: Ильинка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Антоновка, Берегово, Велетенское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и два комплекса радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Марьянке. Россияне просто уничтожают города на Востоке.

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