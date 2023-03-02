16 ударов по скоплениям оккупантов и технике РФ. Карта боевых действий в Украине 2 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий на Востоке показывает самые напряженные участки фронта. Оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой области. Несмотря на это, ВСУ не сдаются, Силы обороны не отошли от Бахмута.
Мы должны продолжать поддерживать наших защитников, ведь благодаря им мы можем делать привычные и рутинные вещи. Это стоит титанических усилий и ресурса, которые мы даже не можем представить.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Сватового и Кременной и, вероятно, осуществили ограниченные наступления к северу от Кременной.
Оккупанты также продолжили наземные атаки вокруг Бахмута и в районе города Авдеевка-Донецк.
Генштаб ВСУ сообщает, что Российская Федерация сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе привлекли два БПЛА Shahed-136. Ударные дроны сбиты нашими защитниками.
Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и два комплекса радиоэлектронной борьбы противника.
Ранее мы рассказывали о ситуации в Марьянке. Россияне просто уничтожают города на Востоке.
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