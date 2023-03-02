Розтрощені будинки, вбита худоба… Що залишилося від селища Партизанське після російської навали

Розтрощені будинки, понівечені господарства, вбита худоба. Такий вигляд тепер має село Партизанське, що на Миколаївщині.

До повномасштабного вторгнення тутешні мешканці займались фермерством. Та за дев’ять місяців росіяни знищили все, що наживалося роками.

Через постійні прицільні обстріли майже всі місцеві були змушені виїхати з села. А коли почали повертатись — жахнулись. Від Партизанського майже нічого не лишилось.

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Місцева жителька пані Галина прожила у Партизанському усе своє життя. Виїхала із села до Миколаєва, та по поверненню на неї чекав розбитий будинок і ворожий снаряд, який застряг у даху.

Жінка у своєму будинку жити боїться, бо покрівлі просто немає. За житло тепер в неї — літня кухня.

Пічка розбита, треба її перекладати, але немає за що. В хаті все в дірках від осколків, немає цілого нічого, так і живемо, — каже пані Галина.

Але село починає поступово оживати і вже навіть має електроенергію, тому люди поступово відбудовують усе знищене.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як селище Макарів оговтується від окупації.