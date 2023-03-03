Крепость Бахмут: каким был город до российского вторжения и что известно о ситуации сейчас

Там, где ступает сапог российского солдата — никогда не наступает ничего хорошего. Как никто об этом знают граждане Украины. В настоящее время самой ожесточенной точкой на карте боевых действий нашей страны остается Бахмут — некогда процветающий город с 70 тысячами гражданского населения.

Сейчас от прежней жизни Бахмута ничего не осталось. Раньше это был крупный индустриальный город в Донецкой области, центр солевой промышленности. А сейчас он завален трупами российских солдат, усеян разбитыми кирпичами когда-то жилых домов, и почти без местных жителей.

Каким был город Бахмут до 24 февраля 2022 — читай в материале.

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Бахмут, Артемовск, Бахмут

Впервые о страже Бахмутской упоминается в 1571 году. И хотя историки подвергают критике факт того, что город был стражей Московского царства, история основания города интересна и даже несколько романтична.

Достоверно известно, что на протяжении всей своей истории Бахмут был центром украинства в Донецкой области. Приблизительно за 1680 – 1700 годов город официально основали украинские слободские козаки.

С 1715 года город стал центром солеварения. Большую часть населения занимали этнические украинцы.

С приходом в Украину советской власти в Донецкой области начали давать еще больший акцент на промышленность. А уже с 1924 года Президиум ЦИК СССР переименовал Бахмут в Артемовск. С тех пор преследований и обвинений в украинском национализме подвергается вся украинская интеллигенция и повстанцы Донецкой области.

Во время советского тоталитарного режима Бахмут пострадал от Голодомора, Второй мировой войны.

За несколько недель до провозглашения украинской независимости в 1991 году город провел референдум о возвращении ему исторического названия. Тогда эту инициативу поддержало лишь 25% местных.

От провозглашения независимости Украины город развивался медленными темпами, однако продолжала деятельность соледобывающая промышленность.

Крепость Бахмут: каким был город до российского вторжения и что известно о ситуации сейчас / 5 Фотографий

В 2014 году тогдашний Артемовск вспомнил, что такое война. С начала апреля российские оккупанты пять раз пытались прорвать оборону города. Последний из них был удачным. Но уже 6 июля украинская армия освободила Артемовск от захватчиков.

В феврале 2016 городу вернули его историческое название Бахмут.

Бахмут до 24 февраля 2022 года

После 2014 года до начала полномасштабного вторжения россиян Бахмут оставался прифронтовым, но все же мирным и тихим городом.

Каждый год 6 июля там праздновали годовщину освобождения от российской оккупации. Ощутимое большинство жителей города никогда не было пророссийским, а особенно после пережитого в 2014 году.

Город стал активно развиваться: промышленность вывела и общественную жизнь местных на новый уровень. Известной стала Аллея роз — из-за нее Бахмут также называли городом тысячи роз.

Понять, каким был город до вторжения россиян, можно сейчас только из фото жителей.

Ситуация в Бахмуте сейчас

Сейчас Бахмут — кость в горле российских оккупантов. На направлении там работают участники ЧВК Вагнер и несколько бригад российских регулярных войск.

Оккупанты продвинулись в пределах Бахмута и продолжили наземные атаки вокруг города, а также в районе Авдеевки и Донецка.

Вчера руководитель подразделения аэроразведки Птицы Мадяра с позывным Мадяр заявил, что он получил приказ выводить своих военных из Бахмута.

Также во время прямого эфира телемарафона Єдині новини 2 марта Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Он также заявил, что соотношение потерь Украины и России — один к семи соответственно.

— Мы сегодня на заседании Ставки смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно в отношении Бахмута. Да, там сложно и тяжело, но имейте в виду, что наши ребята каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать.

Сейчас мы их убиваем. И вот этот скажем так перерасчет — один до семи в нашу пользу, — объяснил Данилов.

Подробно о событиях и актуальной ситуации на фронте можно узнать с нашей карты боевых действий на 3 марта.

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Главное фото: Getty Images