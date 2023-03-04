Щодня відбивають по кілька ворожих штурмів — бійці 30-ї бригади про ситуацію під Бахмутом

Вони зустріли повномасштабну війну на Донеччині. Кілька місяців там відбивали ворожі атаки, а потім їх направили звільняти Харківщину.

Їхня артилерія знищувала логістику окупантів і дала змогу нашим штурмовим групам прорвати оборону. А восени їх знову скерували на Донеччину і цього разу — під Бахмут, у саме пекло фронту.

Це все про бійців 30-ї бригади. Вони діляться, що на цій ділянці справді пекло. Ворог має перевагу і в живій силі, і в озброєні, але українські захисники докладають титанічних зусиль, аби втримати місто.

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Майже кожен день могли бути два-три штурми зі сторони російської армії. Вони так само відправляли групи по 15-20 людей.

У них не виходило. Через годину могла піти ще одна група і так майже кожен день, — розповідає командир відділення Роман.

Паралельно ворожу піхоту підтримує й артилерія. Але інтенсивність вогню набагато зменшилося, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення.

На деяких околицях Бахмута уже тривають вуличні бої. Хлопці кажуть, подекуди перестрілки між ворогом зав’язуються за 10-15 метрів.

Росіяни намагаються просто витіснити наші сили з міста. Але бійці тридцятки переконують, що за рік повномасштабного вторгнення вони отримали чималий бойовий досвід.

До того ж українці боронять власну землю, а не ведуть загарбницьку війну. Тож незламна віра в перемогу, мотивація та бажання захистити своїх рідних допомагають бійцям триматись на передовій.

Бійці 24-ї бригади імені короля Данила самі нещодавно повернулися із цього надзвичайно гарячого напрямку. Тому вони розуміють, наскільки важлива підтримка із флангів. Дивись, як піхотинці прикривають оборонців Бахмута.

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