Заважають росіянам перекидати сили на Бахмут — як королівські піхотинці прикривають оборонців з флангів

Оборонців Бахмута прикривають бійці 24-ї бригади імені короля Данила, які самі нещодавно повернулися із цього надзвичайно гарячого напрямку.

Вони розуміють, наскільки важлива підтримка із флангів. Тож нині тримають свій фронт під Торецьком.

Королівських піхотинців повномасштабне вторгнення застало на Луганщині. Вони пройшли надзвичайно тяжкі бої за Попасну, воювали на Херсонщині, билися під Соледаром.

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Піхоті на війні найтяжче. Адже вона зустрічає ворога першою — їй найбільше прилітає.

Ми завжди близько. Ми з ними в рукопашну — ні, а от накидати гранати — так. Є такі моменти, що вже не перестрілка, а перекидання гранатами, — каже військовий Максим.

Поки що наступального потенціалу у ворога тут, під Торецьком, королівські піхотинці не вбачають. Наші контролюють панівні висоти, та й сил у росіян бракує, щоб штурмувати цей напрямок.

Тому основне завдання тут — тримати оборону і заважати противнику кидати звідси підмогу на Бахмут.

На Сході України тривають запеклі бойові дії, чи не найскладніша ситуація в Донецькій області. Дізнайся, як живе Бахмут сьогодні та чи відійшли звідти українські сили.

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