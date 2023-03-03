Мешают россиянам перекидывать силы на Бахмут — как королевские пехотинцы прикрывают защитников с флангов

Защитников Бахмута прикрывают бойцы 24-й бригады имени короля Даниила, недавно вернувшиеся с этого чрезвычайно горячего направления.

Они понимают, как важна поддержка с флангов. Так что сейчас держат свой фронт под Торецком.

Королевских пехотинцев полномасштабное вторжение застало в Луганской области. Они прошли тяжелейшие бои за Попасную, воевали в Херсонской области, сражались под Соледаром.

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Пехоте на войне тяжелее всего. Ведь она встречает врага первой — ей больше всего прилетает.

Мы всегда близко. Мы с ними в рукопашную — нет, а вот набрасывать гранаты — да. Есть такие моменты, что это уже не перестрелка, а перекидывание гранатами, — говорит военный Максим.

Пока что наступательного потенциала у врага здесь, под Торецком, королевские пехотинцы не видят. Наши контролируют господствующие высоты, да и сил у россиян не хватает, чтобы штурмовать это направление.

Поэтому основная задача здесь — держать оборону и мешать противнику перекидывать отсюда подмогу на Бахмут.

На Востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия, самая сложная ситуация в Донецкой области. Узнай, как живет Бахмут сегодня и отошли ли оттуда украинские силы.

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