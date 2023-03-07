На Бахмуті сконцентровані найкращі військові розуми: Череватий про ситуацію у місті та доцільність його оборони

Наша Східна фортеця Бахмут є однією з найгарячіших точок фронту. Ворог вже понад півроку намагається захопити місто, обстрілює та знищує його. Повідомляють, що бої за місто досягли найвищого рівня напруження.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів Яні Брензей про бої в Бахмуті та доцільність оборони цього міста, а також переконав, що найкращі військові експерти контролюють ситуацію.

За його словами, ворог кинув на Бахмут свої найкращі підрозділи, концентрує артилерійський вогонь. За минулу добу було близько 130 ударів різними РСЗВ по українських позиціях.

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— Бахмут — це точка біфуркації цієї війни. Місто стало символічним з багатьох точок зору. Для нас це символ нашої боротьби, стійкості, героїзму, непохитності та незламності. Для росіян — це злам їхнього міфу про другу армію світу, — каже Череватий.

Про доцільність оборони Бахмута

З оперативної точки зору для росіян Бахмут не представляє великої цінності, але це наша земля, українські захисники боронять кожен її метр.

Якщо буде потреба відступити, як ми це робили в Лисичанську чи Сєвєродонецьку, то ми це робили, завдаючи ворогу значних втрат.

Нагадаю, що після подій під Лисичанськом та Сєвєродонецьком ми звільнили всю Харківську область.

Тут важливо те, як ми використовуємо загалом ситуацію. Тут вона полягає у тому, що росіяни близько семи місяців не можуть взяти Бахмут. Наші війська роблять просто героїчні речі!

Вони вибивають потенціал ворога, щоб полегшити роботу своїм побратимам, які посилено готуються, проходять вишкіл, зокрема на новому озброєнні, щоб викинути ворога назавжди з нашої землі, — підкреслює Череватий.

Він переконує, що зараз на Бахмутському напрямку сконцентровані найкращі військові розуми України, зокрема генерал-полковник Олександр Сирський та його штаб, які вже вигравали чимало битв у цій війні: Київська, Лиманська, Харківська операції.

— Я впевнений, що вони враховують всі аспекти, за потреби консультуються з нашими партнерами, в рамках ставки верховного головнокомандувача ухвалюють рішення. Була чітка заява, що зараз є доцільність утримувати цю позицію (Бахмут — ред.), — коментує речник Східного угруповання військ ЗСУ.

На Бахмутському напрямку вже працюють нові штурмові бригади. Раніше ми розповідали, як Рубіж відбиває атаки.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр