Нові штурмові бригади вже на полі бою: як Рубіж відбиває атаки на Бахмутському напрямку — відео з передової

Одна з найгарячіших точок Східного фронту — Бахмут та його передмістя. Російські окупанти не в змозі взяти місто, тому продовжують тиснути з різних сторін, обходять населений пункт та знищують все на своєму шляху.

Знищені та непридатні до життя — так виглядають житлові будинки по всій лінії фронту.

Боєць Бригади швидкого реагування Рубіж НГУ на псевдо Моріарті говорить, що шкода занадто велика, тож люди навряд чи туди повернуться жити.

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Проте ворог продовжує щодня гатити по вже зруйнованих будинках з авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню і з мінометів. Останній тиждень російські окупанти максимальну кількість живої сили кинули саме під Бахмут.

Взагалі Бахмут не є стратегічно важливою точкою, для них це більш політичний момент, — додає боєць Бригади швидкого реагування Рубіж НГУ Олексій.

На Бахмутському напрямку позиції ЗСУ здебільшого штурмують колишні російські в’язні з приватної військової компанії Вагнер. Зараз вони кинуті всі на Бахмут, та околиці Соледара.

Як ділиться Моріарті, дуже допомагає розвідка. Та важливу роль під час бойових дій відіграє й моральний стан наших воїнів. Вони захищають свій дім, а це неабиякий стимул.

Напрямок поблизу Бахмута тримають бійці національної гвардії України — добровольці нових бригад Гвардії наступу. Саме ці українські захисники найближчим часом звільнятимуть Донецьк з Луганськом і Крим.

Наша гвардія наступу відрізняється від інших підрозділів Збройних сил тим, що ми отримуємо нове озброєння, — ділиться боєць Бригади швидкого реагування Рубіж НГУ на псевдо Монако.

Лави Гвардії наступу можуть поповнити офіцери та солдати, які мають бойовий досвід та готові виборювати перемогу з використанням лише сучасного озброєння. Нові штурмові бригади формуються виключно з добровольців, які готові йти у наступ та нищити ворога на українській землі.

Ми навчимо, допоможемо і будемо звільняти нашу територію, — додає боєць Бригади швидкого реагування Рубіж НГУ на псевдо Север.

Також раніше ми розповідали історію жінки, яка приєдналася до Гвардії наступу.

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