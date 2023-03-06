Украина

Новые штурмовые бригады уже на поле боя: как Рубеж отбивает атаки на Бахмутском направлении — видео с передовой

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 07 марта 2023, 00:00

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