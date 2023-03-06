Новые штурмовые бригады уже на поле боя: как Рубеж отбивает атаки на Бахмутском направлении — видео с передовой

Одна из самых горячих точек Восточного фронта — Бахмут и его пригород. Российские оккупанты не в состоянии взять город, поэтому продолжают давить с разных сторон, обходят населенный пункт и уничтожают все на своем пути.

Уничтожены и непригодны к жизни — так выглядят жилые дома по всей линии фронта.

Боец Бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ с позывным Мориарти говорит, что урон слишком велик, поэтому люди вряд ли туда вернутся жить.

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Однако враг продолжает ежедневно бить по уже разрушенным домам из авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Последнюю неделю российские оккупанты максимальное количество живой силы бросили именно под Бахмут.

Вообще, Бахмут не является стратегически важной точкой, для них это более политический момент, — добавляет боец Бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Алексей.

На Бахмутском направлении позиции ВСУ в основном штурмуют бывшие российские заключенные из частной военной компании Вагнер. Сейчас они брошены все на Бахмут и окрестности Соледара.

Как делится Мориарти, очень помогает разведка. Но немаловажную роль в ходе боевых действий играет и моральное состояние наших воинов. Они защищают свой дом, а это большой стимул.

Направление вблизи Бахмута держат бойцы Национальной Гвардии Украины добровольцы новых бригад Гвардии наступления. Именно эти украинские защитники в ближайшее время будут освобождать Донецк с Луганском и Крым.

Наша гвардия наступления отличается от других подразделений Вооруженных сил тем, что мы получаем новое вооружение, — делится боец Бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ с позывным Монако.

Ряды Гвардии наступления могут пополнить офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт и готовые бороться за победу с использованием только современного вооружения. Новые штурмовые бригады формируются исключительно из добровольцев, готовых идти в наступление и уничтожать врага на украинской земле.

Мы научим, поможем и будем освобождать нашу территорию, — добавляет боец Бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ с позывным Север.

Также раньше мы рассказывали историю женщины, присоединившейся к Гвардии наступления.

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