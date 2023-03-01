Дважды бежала от войны и хочет вернуть Украину в родные края! История женщины, присоединившейся к Гвардии наступления

Многие украинцы уже дважды были вынуждены бежать от войны. За промежуток в восемь лет некоторые в конце концов смогли восстановить свою жизнь, но враг нанес новый подлый удар. Эти люди понимают цену свободы и безумно желают прогнать оккупантов с нашей земли.

Татьяна Ковалева родилась и большую часть своей жизни провела в Донецкой области. В 2002 году стала членом общественной организации Спілка української молоді. Но в 2014 году ей пришлось все бросить и учиться жить заново в чужом городе. Со временем она вернулась на Донбасс, жила в Краматорске. Но в 2022 году снова была вынуждена уезжать оттуда.

Сейчас женщина присоединилась к штурмовой бригаде Нацполиции Лють, она является частью Гвардии наступления. Свою историю Татьяна рассказала Суспільному.

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О двух вынужденных переездах

— В 2014 году, когда началась война, я вынуждена была уехать, потому что та территория была оккупирована и остается такой до сих пор, — делится Татьяна.

Ее друзья позвали в Киев, поэтому она переехала. Там устраивала благотворительные лагеря для детей вынужденно перемещенных лиц и детей военнослужащих. Она смогла вернуться на Донбасс в 2017 году.

Жила в Краматорске и основала местный центр Спілки української молоді. Татьяна часто ездила с волонтерами на Восток — в Луганскую область, ближе к линии разграничения с Донецкой областью.

После начала полномасштабного вторжения она еще некоторое время жила в Краматорске. Она говорит, что чувствовала объединение людей и дух патриотов. Ведь тогда многие жители готовили коктейли Молотова.

Члены моей организации и многие неравнодушные люди передавали большое количество медикаментов, продуктов, военного снаряжения, то, что мы распределяли и возили по воинским частям, — вспоминает женщина.

Потом в городе становилось все опаснее, власти просили людей эвакуироваться, чтобы не подвергать мирных людей опасности. Поэтому в апреле Татьяна решила ехать в Тернопольскую область.

Почему решили присоединиться к гвардии наступления

После переезда в Тернопольскую область Татьяна продолжила волонтерить, отвозит на Восток гуманитарку и авто для военных. Она решила присоединиться к Гвардии наступления, ведь хочет быть полезной на 1000%.

— Я готовилась, умею оказывать первую медицинскую помощь, прошла курсы по аэроразведке.

Я не хочу стоять в стороне. Хочу присоединиться к освобождению наших территорий, — отмечает Татьяна.

Она рассказывает, что имеет большое желание принять в этом участие, ведь часть Украины, где она родилась и выросла, до сих пор оккупирована. Там остаются люди, которых она любит и которыми дорожит.

— Я хочу, чтобы там была Украина. Я хочу там вывесить украинский флаг, — акцентирует женщина.

Ранее мы рассказывали, что такое Гвардия наступления и как присоединиться к ней.

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Фото: Нацполиция Тернопольской области