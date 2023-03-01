Рассказы

Дважды бежала от войны и хочет вернуть Украину в родные края! История женщины, присоединившейся к Гвардии наступления

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 марта 2023, 08:00
Тетяна Ковальова: історія переселенки, що приєдналася до Гвардії наступу

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