На Бахмуте сконцентрированы лучшие военные умы: Череватый о ситуации в городе и целесообразности его обороны

Наша Восточная крепость Бахмут является одной из самых горячих точек фронта. Враг уже более полугода пытается захватить город, обстреливает и уничтожает его. Сообщают, что бои за город достигли высочайшего уровня напряжения.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал Яне Брензей о боях в Бахмуте и целесообразности обороны этого города, а также убедил, что лучшие военные эксперты контролируют ситуацию.

По его словам, враг бросил на Бахмут свои лучшие подразделения, концентрирует артиллерийский огонь. За прошедшие сутки было около 130 ударов разными РСЗО по украинским позициям.

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— Бахмут — это точка бифуркации этой войны. Город стал символичным с многих точек зрения. Для нас это символ нашей борьбы, героизма, стойкости и несокрушимости. Для россиян — это излом их мифа о второй армии мира, — говорит Череватый.

О целесообразности обороны Бахмута

С оперативной точки зрения для россиян Бахмут не представляет большой ценности, но это наша земля, и украинские защитники борются за каждый ее метр.

Если будет необходимо отступить, как мы это делали в Лисичанске или Северодонецке, то мы это делали, нанося врагу значительные потери.

Напомню, что после событий под Лисичанском и Северодонецком мы освободили всю Харьковскую область.

Здесь важно то, как мы используем в целом ситуацию. Здесь она состоит в том, что россияне около семи месяцев не могут взять Бахмут. Наши войска делают просто героические вещи!

Они выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу своим собратьям, которые усиленно готовятся, проходят обучение, в том числе на новом вооружении, чтобы выбросить врага навсегда из нашей земли, — подчеркивает Череватый.

Он убеждает, что сейчас на Бахмутском направлении сконцентрированы лучшие военные умы Украины, в частности, генерал-полковник Александр Сырский и его штаб, которые уже выигрывали немало сражений в этой войне: Киевская, Лиманская, Харьковская операции.

— Я уверен, что они учитывают все аспекты, при необходимости консультируются с нашими партнерами, в рамках ставки верховного главнокомандующего принимают решение. Было четкое заявление, что сейчас есть целесообразность удерживать эту позицию (Бахмут — ред.), — комментирует представитель Восточной группировки войск ВСУ.

На Бахмутском направлении уже работают новые штурмовые бригады. Ранее мы рассказывали, как Рубеж отбивает атаки.

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Фото: 93-тяя ОМБр Холодный Яр