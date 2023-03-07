Війна проти цивільних: Росія продовжує майже щоденні обстріли Нікополя

Росіяни не припиняють тероризувати Дніпропетровщину ворожими безпілотниками та артилерією. Уночі оборонці неба вдало приземлили всі Шахеди, а під ранок росіяни знову відкрили вогонь по Нікопольському району. Ця атака обійшлась без жертв.

Попередньо це були Шахеди. Усі чотири БПЛА знищили наші військові з Повітряного командування Схід, а вже на ранок агресор з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину, — розповідає речник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.

Російські снаряди трощать навчальні заклади, лікарні та підприємства. Унаслідок однієї з атак без вікон залишився і пологовий будинок.

Жителі Нікополя, який всього за лічені кілометри від російських позицій, цілодобово у небезпеці. Їх обстрілюють з реактивних систем залпового вогню та артилерії. А ще окупанти осушують Каховське водосховище. Рівень води подекуди вже впав на кілька метрів.

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