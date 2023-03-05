За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн

Російська орда продовжує сунути темною хмарою на Україну з п’яти напрямків. Лише за минулу добу наші оборонці відбили понад 130 нападів ворога.
Однак, на жаль, страждають і мирні люди від жорстоких повітряних ударів загарбників. Тож ще раз закликаємо тебе дослухатись до Генштабу ЗСУ та дбати про свою безпеку.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська ведуть наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Також окупанти продовжують оточувати Бахмут і здійснювати наземні удари вздовж лінії фронту в Донецькій області.
Українські джерела повідомляють, що загарбники намагаються створити умови для наступальних операцій на півдні України.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
У результаті атак загинули та поранені мирні жителі.
Основні зусилля росіяни зосереджують на наступальних операціях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямку.
Основні зусилля росіяни зосереджують на наступальних операціях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямку.
Протягом минулої доби українські захисники відбили понад 130 нападів противника на вищезазначених напрямках.
Ситуація на фронті за напрямками:
У смт Нова Каховка (Херсонська область) окупанти використовують мирних жителів, як живий щит. Російські війська розміщують свої системи протиповітряної оборони серед житлових територій.
Також російська окупаційна армія втрачає контроль над так званими “козацькими батальйонами” на полі бою. Так, командування ворожого батальйону Степ/Тигр, що діє в околицях Вугледара, дуже незадоволене керівництвом ЗС РФ. Батальйон нехтує взаємодією з іншими підрозділами російської армії.
Впродовж минулої доби Повітряні сили України завдали:
Також українські захисники збили чотири розвідувально-бойові БПЛА різних типів.
Протягом минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи уразили три концентрації противника, дві позиції зенітних ракетних систем та дві станції електронного бою противника.
Бійці 30-ї бригади зараз перебувають у Донецькій області. Дивись, що розповіли оборонці Бахмута про ситуацію на передовій.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!