Україна

За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Березня 2023, 10:30
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн

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