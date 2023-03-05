За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн

Російська орда продовжує сунути темною хмарою на Україну з п’яти напрямків. Лише за минулу добу наші оборонці відбили понад 130 нападів ворога.

Однак, на жаль, страждають і мирні люди від жорстоких повітряних ударів загарбників. Тож ще раз закликаємо тебе дослухатись до Генштабу ЗСУ та дбати про свою безпеку.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська ведуть наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Також окупанти продовжують оточувати Бахмут і здійснювати наземні удари вздовж лінії фронту в Донецькій області.

Українські джерела повідомляють, що загарбники намагаються створити умови для наступальних операцій на півдні України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 березня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

шість ракетних ударів;

24 авіаційних ударів;

понад 65 атак MLRS, зокрема по цивільній інфраструктурі.

У результаті атак загинули та поранені мирні жителі.

Основні зусилля росіяни зосереджують на наступальних операціях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямку.

Протягом минулої доби українські захисники відбили понад 130 нападів противника на вищезазначених напрямках.

Ситуація на фронті за напрямками:

Волинь, Полісся, Сіверщина, Слобожанщина : наступальних угруповань росіян не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти Бачівське, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка, Садки (Сумська область), а також околиці 35 населених пунктів Харківської області, зокрема Ветеринарного, Красного, Огірцевого, Бударок, Дворічанського, Новомлинська, Дворічної.

: наступальних угруповань росіян не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти Бачівське, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка, Садки (Сумська область), а також околиці 35 населених пунктів Харківської області, зокрема Ветеринарного, Красного, Огірцевого, Бударок, Дворічанського, Новомлинська, Дворічної. Куп’янський і Лиманський напрямки : противник наступав в околицях Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки (Луганська область), але без успіху. Окупанти обстріляли з артилерії околиці населених пунктів поблизу лінії зіткнення, зокрема Гряниківки, Кислівки, Піщаного, Крохмального (Харківська область), Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Білогорівки (Луганська область), Тернів, Спірного, Федорівки, Роздолівки (Донецька область).

: противник наступав в околицях Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки (Луганська область), але без успіху. Окупанти обстріляли з артилерії околиці населених пунктів поблизу лінії зіткнення, зокрема Гряниківки, Кислівки, Піщаного, Крохмального (Харківська область), Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Білогорівки (Луганська область), Тернів, Спірного, Федорівки, Роздолівки (Донецька область). Вісь Бахмут: противник продовжує спроби оточити Бахмут. Протягом минулої доби українські захисники відбили численні атаки у населених пунктах Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівка, Бахмут (Донецька область). Зокрема, під ворожий вогонь потрапили Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ, Північне (Донецька область).

Авдіївський і Шахтарський напрямки : противник здійснив невдалі атаки позицій українських військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів околиці понад 30 населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичева, Водяного, Первомайського, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки.

: противник здійснив невдалі атаки позицій українських військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів околиці понад 30 населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичева, Водяного, Первомайського, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки. Запорізький та Херсонський напрямки: противник обороняється, намагається покращити своє тактичне положення для відновлення наступу. Окупанти обстріляли околиці понад 40 населених пунктів, зокрема Ольгівського, Гуляйполя, Залізничного, Білогір’я, Кам’янського (Запорізька область), Берислава, Ольгівки, Львового, Микільського, Дніпровського (Херсонська область), м. Херсон, а також м. Очаків (Миколаївська область). У результаті атак загинули та поранені мирні жителі.

У смт Нова Каховка (Херсонська область) окупанти використовують мирних жителів, як живий щит. Російські війська розміщують свої системи протиповітряної оборони серед житлових територій.

Також російська окупаційна армія втрачає контроль над так званими “козацькими батальйонами” на полі бою. Так, командування ворожого батальйону Степ/Тигр, що діє в околицях Вугледара, дуже незадоволене керівництвом ЗС РФ. Батальйон нехтує взаємодією з іншими підрозділами російської армії.

Впродовж минулої доби Повітряні сили України завдали:

18 авіаційних ударів по зосередженню особового складу та військової техніки окупантів;

два авіаційних удари по зенітно-ракетних системах;

один удар по складу боєприпасів противника;

один удар по дорожньому мосту.

Також українські захисники збили чотири розвідувально-бойові БПЛА різних типів.

Протягом минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи уразили три концентрації противника, дві позиції зенітних ракетних систем та дві станції електронного бою противника.

Бійці 30-ї бригади зараз перебувають у Донецькій області. Дивись, що розповіли оборонці Бахмута про ситуацію на передовій.

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