Російські військові вчинили черговий акт тероризму. В ніч проти 2 березня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано під’їзд багатоповерхівки. За попередньою інформацією, удар був завданий з ракетного комплексу С-300.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 березня

ДСНС повідомляє, що унаслідок ракетного удару по житловому будинку зруйновано під’їзд з п’ятого по перший поверхи.

Оновлено 10:50. Офіс Генпрокурора повідомляє, що під час ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них дитина.

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Оновлено 09:08. Національна поліція повідомила, що з-під руїн дістали тіла трьох загиблих.

Станом на 04:30 врятовано вісім осіб, яких для огляду госпіталізовано, 20 осіб — евакуйовано. З-під завалів деблокували одну загиблу людину.

Станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі працівники ДСНС врятували 11 осіб (з них одна — вагітна жінка) та 20 мешканців евакуювали з сусіднього під’їзду. З-під завалів вилучили тіла двох людей.

До пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучили 90 працівників. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про двох загиблих унаслідок удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Зараз на місці трагедії розгорнули пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей.

Удар по Запоріжжю 2 березня: фото

Знову удар по житловому будинку і зруйнований під’їзд! Наслідки обстрілу Запоріжжя 2 березня / 6 Фотографій

Фото: Анатолій Куртєв

Удар по Запоріжжю 2 березня: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя в ніч проти 2 березня.

— Запоріжжя. Вночі окупанти вдарили по центру міста. Є влучання в багатоповерхівку. Зруйновано третій, четвертий та п’ятий поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все, — сказав президент.

Удар по Запоріжжю 2 березня: відео

Росіяни обстрілюють населені пункти Запорізької області. Раніше ми розповідали про ситуацію в Оріхові та як виживає місто.

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Головне фото: Суспільне Запоріжжя