Світло лише на одній вулиці. Як виживає незламний Оріхів

На Запоріжжі росіяни люто обстрілюють прифронтові села та містечка, які їм несила захопити.

У комунальній скруті Оріхів, який російські загарбники вперто рівняють із землею — тримається майже рік. Опалення та газу немає. Водопостачання — подекуди. Електрика — лише на одній вулиці.

Вцілілих будинків тут годі й шукати. У середмісті нова мілітарна пам’ятка — російський касетний Град, що вгатився у старий дуб.

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Важка ситуація з водою. З 19 свердловин сьогодні працює лише дві. Світло у нас частково, тобто це лише одна вулиця на сьогодні. Трансформатори всі зруйновані, абсолютно всі. Нас гепають постійно. Вчора були літаки, — каже заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич.

Уже рік, як росіяни знищують прифронтові міста і села, знаючи, що військових там немає. Невдачі на полі бою вони компенсують для себе ударами по цивільних, адже з людьми без зброї і воювати простіше.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як окупанти обстрілюють місто Оріхів щодня.