150 снарядів на три квадратні кілометри. Як окупанти обстрілюють місто Оріхів

Півтори сотні снарядів на кілька квадратних кілометрів упродовж кількох годин. З такою варварською інтенсивністю окупанти щодня трощать місто Оріхів, що на Запоріжжі.

Там уже не лишилося безпечних місць, а кількість жертв серед цивільних, які гинуть просто біля своїх осель, йде на десятки. Ворожа артилерія в містечку невпинно трощить геть усе.

Під відлуння вибухів російських снарядів пані Валентина прибирає наслідки чергового прильоту. Ураган окупантів вгатив по будівлі мерії. Замість історичної пам’ятки — тепер руїна.

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Заступниця міського голови Світлана Мандрич розповіла, що будівля була зведена у 19-му столітті та пережила Другу світову війну, а нині в неї влучив російський снаряд.

Поки жінка розповідала про те, що росіяни захопили три селища неподалік Оріхова і там від березня немає води, світла та газу, знов гримить десь неподалік.

З 12 тисяч довоєнного населення у місті лишилась третина. Здебільшого це літні люди, які заледве зводять кінці з кінцями.

Мер Оріхова Анатолій Хворостяний каже, що в місті пошкоджені зо 200 будинків. Щоденні артобстріли нівечать комунальну інфраструктуру: тут постійні перебої із водою та електрикою.

Посадовець певен — росіяни казяться, бо не можуть підкорити місто.

— За чотири години на трьох квадратних кілометрах вдарило до 150 снарядів. Якщо вони не отримали хліб-сіль (а вони його ніколи не отримають ні від міста Оріхова, ні від мого колеги з міста Гуляйполе), тепер це просто злість. Це просто знищення міста, — каже міський голова.

Та попри постійні обстріли та руйнування, оріхівці встановили на будівлі мерії новий український прапор замість того, що зірвав ворожий снаряд. Як кажуть місцеві, це — їхній дім.

Російські військові застосовують заборонену зброю проти українського населення та хочуть застосувати ще одну. Раніше ми розповідали, що таке бочкові бомби та чому в Росію приїхали спеціалісти з Сирії.