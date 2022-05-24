Україна

150 снарядів на три квадратні кілометри. Як окупанти обстрілюють місто Оріхів

Андрій Почтєв 24 Травня 2022, 10:00

Більше відео
0:06:06
Сєвєродонецьк та Луганський напрямок тримають оборону — Гайдай
Ситуація стабільно важка — що насправді відбувається на Луганському напрямку
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Російського військового Шишімарина засудили до довічного
Перший судовий вирок є! Російський окупант Вадим Шишимарін засуджений до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 травня
Дивитись більше

Останні відео
0:03:28
Вивезення тварин з гарячих точок до Львова - притулок Домівка

Виснаженим та покинутим, їм дають прихисток — як волонтери у Львові рятують тварин із гарячих точок
0:06:06
Сєвєродонецьк та Луганський напрямок тримають оборону — Гайдай
Ситуація стабільно важка — що насправді відбувається на Луганському напрямку
0:02:53
Героїчні котики: як художниця допоагає ЗСУ
Героїчні котики збирають гроші для ЗСУ. Як художниця оригінально допомагає військовим
0:03:12
Яка ситуація в місті Оріхів
150 снарядів на три квадратні кілометри. Як окупанти обстрілюють місто Оріхів
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Російського військового Шишімарина засудили до довічного
Перший судовий вирок є! Російський окупант Вадим Шишимарін засуджений до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 травня
0:04:44
Руські Тишки: як військові евакуювали людей та тварин
Під ворожим вогнем — як ЗСУ евакуювали людей та тварин із села Руські Тишки
Виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Цінності повинні мати значення: виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
0:06:37
Як судитимуть Путіна?
Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?
Більше відео
Героїчні котики: як художниця допоагає ЗСУ
Читати далі
Героїчні котики збирають гроші для ЗСУ. Як художниця оригінально допомагає військовим
Війна в Україні 17 травня
Читати далі
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь