Нові “іграшки” Кремля: що таке бочкові бомби та як вони діють

Брат за брата, тиран за тирана? Як повідомляє британська газета The Guardian, кілька тижнів тому до РФ прибули сирійські спеціалісти з виготовлення бочкових бомб.

Видання стверджує, що розвідки європейських країн зафіксували приїзд понад 50 фахівців, які співпрацюють з представниками російських збройних сил.

Такі снаряди використовувались на початку громадянської війни у Сирії, коли повстанці вимагали відставки президента Башара аль-Асада. Тоді до такого кроку вдався сам тиранічний можновладець, щоб придушити антиурядові протести. Однак їх застосування, як і збройний конфлікт у країні, продовжується й досі.

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Бочкові бомби не вимагають великих затрат, а скидати їх вдається з будь-яких літаючих апаратів без прицілювання, що несе за собою значні ураження та велику кількість жертв. Тому не дивно, що російське керівництво прагне використати усі можливі заборонені засоби терору.

Проте представники розвідки пояснюють, що на відміну від сирійських повстанців ЗСУ мають ППО та засоби відстеження повітряних суден, тому зможуть збити російські гелікоптери чи літаки до того, як вони зможуть застосувати таку бомбу.

Однак варто знати не лише, чим дихає ворог, але й те, чим він озброюється. Тому розповідаємо, що таке бочкові бомби та як вони діють.

Що таке бочкова бомба

Бочкова бомба – це саморобна некерована бомба, яку іноді називають СВП, тобто літаючим саморобним вибуховим пристроєм.

Виготовляються такі бомби із великого бочкоподібного металевого контейнера, який наповнюють вибуховими речовинами, нафтопродуктами чи хімікатами.

Бочкова бомба може містити не лише вибухову речовину, але й металеву шрапнель – гайки, болти, або навіть якийсь металобрухт. Через це снаряд має схожий ефект як від осколкової бомби.

Як діє бочкова бомба

Спочатку військові підпалюють запал, після чого бомбу скидають у визначену ціль. Раніше солдати мали розраховувати приблизний час падіння снаряда, щоб він не здетонував у повітрі. Проте скинути її можна з будь-якого літального апарату – гелікоптера чи літака.

Проте з часом бочкові бомби вдосконалили та додали до їх складу запобіжники та стабілізаційні ребра, після чого снаряд вибухав лише після контакту із землею чи будівлею.

Через велику кількість вибухівки, яка може сягати позначки в 1000 кілограмів, бочкові бомби досить непередбачувані та маю низьку точність, що може потягнути за собою значні ураження мирного населення.

Чи законно використовувати бочкові бомби під час війни

Як і більшість снарядів, які полюбляють застосовувати росіяни, бочкові бомби заборонені для використання проти цивільного населення. Усе відповідно до умов Конвенції ООН про заборону або обмеження використання конкретних видів звичайної зброї.

Крім того, організація з захисту прав людини зазначає, що використання бочкових бомб є військовим злочином.

У 2013 році після чергового застосування бочкових бомб критики BBC охарактеризували їх як зброю терору. Експерти зазначають, що згідно з міжнародними конвенціями, їх використання абсолютно незаконне.

До того ж російські окупанти не соромляться та погрожують українцям застосуванням ще одного виду забороненої зброї. Читай, чому Росія говорить про хімічну зброю та що треба знати українцям, щоб бути у безпеці.