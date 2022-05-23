Нові “іграшки” Кремля: що таке бочкові бомби та як вони діють

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Травня 2022, 22:30
Бочкові бомби
Фото: Unsplash

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