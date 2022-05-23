Новые “игрушки” Кремля: что такое бочковые бомбы и как они действуют

Брат за брата, тиран за тирана? Как сообщает британская газета The Guardian, несколько недель назад в РФ прибыли сирийские специалисты по изготовлению бочковых бомб.

Издание утверждает, что разведки европейских стран зафиксировали приезд более 50 специалистов, сотрудничающих с представителями российских вооруженных сил.

Такие снаряды использовались в начале гражданской войны в Сирии, когда повстанцы потребовали отставки президента Башара аль-Асада. Тогда к такому шагу прибег сам тиранический чиновник, чтобы подавить антиправительственные протесты. Однако их применение, как и вооруженный конфликт в стране, продолжается до сих пор.

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Бочковые бомбы не требуют больших затрат, а сбрасывать их удается с любых летающих аппаратов без прицеливания, что чревато значительными поражениями и большим количеством жертв. Неудивительно поэтому, что российское руководство стремится использовать все возможные запрещенные средства террора.

Однако представители разведки объясняют, что в отличие от сирийских повстанцев ВСУ имеют ПВО и средства отслеживания воздушных судов, поэтому смогут сбить российские вертолеты или самолеты до того, как они смогут применить такую ​​бомбу.

Однако следует знать не только чем дышит враг, но и то, чем он вооружается. Поэтому рассказываем, что такое бочковые бомбы и как они действуют.

Что такое бочковая бомба

Бочковая бомба – это самодельная неуправляемая бомба, которую иногда называют СВП, то есть летающим самодельным взрывным устройством.

Изготавливаются такие бомбы из большого бочкообразного металлического контейнера, наполняемого взрывчатыми веществами, нефтепродуктами или химикатами.

Бочковая бомба может содержать не только взрывчатое вещество, но и металлическую шрапнель – гайки, болты, или даже металлолом. Поэтому снаряд имеет похожий эффект как от осколочной бомбы.

Как действует бочковая бомба

Сначала военные поджигают пыл, после чего бомбу сбрасывают в определенную цель. Раньше солдаты должны были рассчитывать приблизительное время падения снаряда, чтобы он не сдетонировал в воздухе. Однако сбросить ее можно с любого летательного аппарата – вертолета или самолета.

Однако со временем бочковые бомбы усовершенствовали и добавили в их состав предохранители и стабилизационные ребра, после чего снаряд взрывался только после контакта с землей или зданием.

Из-за большого количества взрывчатки, которая может достигать отметки в 1000 килограммов, бочковые бомбы достаточно непредсказуемы и имею низкую точность, что может привести к значительным поражениям мирного населения.

Законно ли использовать бочковые бомбы во время войны

Как и большинство снарядов, которые любит применять россияне, бочковые бомбы запрещены для использования против гражданского населения. Все согласно условиям Конвенции ООН о запрете или ограничении использования конкретных видов обычного оружия.

Кроме того, организация защиты прав человека отмечает, что использование бочковых бомб является военным преступлением.

В 2013 году после очередного применения бочковых бомб критики BBC охарактеризовали их как оружие террора. Эксперты отмечают, что согласно международным конвенциям, их использование абсолютно незаконно.

К тому же российские оккупанты не стесняются и угрожают украинцам применением еще одного вида запрещенного оружия. Читай, почему Россия говорит о химическом оружии и что нужно знать украинцам, чтобы быть в безопасности.